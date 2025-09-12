La 5e journée de Ligue 2 s’annonce intense avec plusieurs chocs au programme. Si l’AS Saint-Étienne n’est pas concernée ce soir et jouera seulement ce samedi à 20h, les Verts suivront de près des résultats qui pourraient impacter le haut comme le bas du classement.

La trêve internationale est finie. Les supporters et les joueurs de l'ASSE retrouvent donc le quotidien du championnat. Un déplacement à Clermont se profile ce samedi soir à 20h. En attendant, voici les résultats de ce vendredi soir avec 5 rencontres au programme.

Troyes – Nancy : duel d’ambitieux

Le premier gros rendez-vous opposait Troyes (6e) à Nancy (3e). Les deux clubs sont dans une bonne dynamique et pouvaient profiter de cette confrontation directe pour se rapprocher du podium. Les supporters stéphanois auront forcément un œil attentif sur ce match, puisque l’ASSE affrontera ces concurrents dans les prochaines semaines. Une victoire de Nancy installerait le club lorrain comme véritable prétendant à la Ligue 1, tandis que Troyes chercherait à se relancer pour ne pas décrocher trop vite.

Résultat : Troyes 3 - 0 Nancy

Buteurs : Troyes : Bentayeb (20', 50'), Adeline (74')

Le Mans – Rodez : une rencontre piégeuse en ligue 2

Dans le ventre mou du classement, Le Mans (13e) recevait Rodez (11e). Les deux formations savent qu’un succès leur permettrait de basculer dans la première partie du tableau. Pour Saint-Étienne, ce genre de confrontation illustre bien la difficulté de ce championnat : chaque match est un combat, et il n’y a plus d’adversaire “facile”.

Résultat : Le Mans 0 - 1 Rodez

Buteurs : Rodez : Arconte (59')

Pau – Red Star : le choc des bonnes surprises en ligue 2

La rencontre entre Pau (2e) et le Red Star (4e) etait sans doute la plus attendue de cette soirée. Les Palois réalisent un excellent début de saison et veulent confirmer face à une équipe du Red Star solide défensivement. Pour l’ASSE, ce duel est doublement intéressant : il oppose deux rivaux directs dans la course aux premières places.

Résultat : Pau 0 - 3 Red Star

Buteurs : Red Star : Benali (1', 45'+2), Durand (81') Pau : Carton rouge (Kalulu 2', Pouilly 2')

Amiens – Bastia : Un duel d'outsider

En bas de tableau, Bastia (17e) joue déjà gros sur la pelouse d’Amiens (8e). Les Corses, mal en point, cherchent un premier souffle pour éviter de s’enliser dans la zone rouge.

Résultat : Amiens 0 - 0 Bastia

Boulogne - Laval : Les nordistes prêts à lancer leur saison ?

Depuis le début de la saison, Boulogne n'a pas remporté le moindre point. De leur côté, les joueurs de Laval, ont réalisé 4 nuls consécutifs. Le moment du premier succès est-il arrivé ?

Résultat : Boulogne 1 - 2 Laval

Buteurs : Boulogne : Pinot (91'). Laval : Clavreul (13', 45')