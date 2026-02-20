S’il n’a pas vraiment réussi à l’ASSE, le mois de janvier à tout de même permis au club de remporter une distinction en Ligue 2. L’unique but marqué par les Verts lors du premier mois de l’année a été élu plus belle action de janvier.

Il ne fallait pas suivre l’ASSE pour voir du football spectaculaire lors du mois de janvier. D'abord en déplacement au Mans, les Verts étaient repartis avec un point après un match ou aucune des deux équipes n’aura réussi à ouvrir la marque.

Deux semaines plus tard, les Stéphanois se sont imposés difficilement à domicile face au Clermont Foot. Bousculés en première période, les joueurs d’Eirik Horneland s’en étaient remis à une belle action collective pour s’imposer sur la plus petite des marges. Augustine Boakye avait été à la conclusion pour inscrire l’unique but de la rencontre.

Malheureusement, le club ligérien avait été dans l’incapacité d’enchaîner la semaine suivante. A Reims, l’ASSE avait été battue 1-0 malgré une supériorité numérique. Un revers qui avait acté la fin de l'ère Horneland. Le norvégien avait tout de même été maintenu sur le banc face à Boulogne pour clore ce premier mois de 2026. À domicile, les Verts avaient une nouvelle fois été battus sur le score de 1-0.

L’ASSE remporte l’action du mois de janvier

En août dernier, l’ASSE avait remporté la première édition de “L’Action BKT du Mois”. L’action collective ayant amené le but de Zuriko Davitashvili face à Rodez avait été récompensée. Ce n’est pas la seule fois qu’un but du géorgien a permis aux Verts de remporter cette distinction. En octobre, l’ouverture du score stéphanoise à Montpellier avait également été élue action du mois. L’ancien bordelais avait conclu un contre destructeur en tout début de rencontre.

Cette fois-ci, ce n’est pas un but de Zuriko Davitashvili qui permet à l’ASSE de remporter une nouvelle fois l’action du mois en Ligue 2. Face à Clermont, Augustine Boakye avait marqué l’unique but des Verts au mois de janvier. Après une déviation intelligente de Moueffek, Stassin avait intelligemment talonné vers le ghanéen, qui avait alors pu ajuster le portier Auvergnat à l’entrée de la surface.

Les autres nominés étaient l’action collective conclue par Bentayeb avec Troyes face au Red Star et le but de Valentin Jacob avec Annecy face au CF63.