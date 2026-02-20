Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va accueillir les lavallois d’Olivier Frapolli dans le Chaudron lors de la 24ᵉ journée de Ligue 2. Avant la réception de Laval, Philippe Montanier s’est exprimé en Conférence de Presse, ce jeudi à la mi-journée. Extraits

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Ma seule préoccupation, c'est de choisir l'équipe la plus performante du moment en fonction de ce qui a été fait au match précédent et en fonction de l'adversaire qu'on va jouer. Après, tous les joueurs, ça fait partie du métier, on a 20, 22 joueurs. On sait qu'il y en a 11 qui démarrent et d'autres qui finissent, mais le souci, c'est toujours de se poser la question : quelle est l'équipe la plus performante le jour J, compte tenu de l'adversité ?"

Montanier ne veut pas regarder trop loin

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “L'ASSE chasseur ou chassée ? On prend ce qu'il y a. On fait une petite citation ? L'empereur romain et philosophe Marc Aurèle, un stoïcien, qui disait : Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, donne-moi la force de changer ce que je peux changer et la sagesse de faire la différence entre les deux. On ne se pose pas la question chasseur-chassé, on a un match à jouer, Laval. On a besoin d'enchaîner les victoires pour rester en haut et puis après on fera les comptes. Mais quelle que soit la position qu'on aura, il faudra l'assumer et faire avec. Donc je n'ai pas vraiment de préférence.

L'objectif à long terme, on l'a. Il faut, le 9 mai, être dans les deux premiers. Est-ce que fin février, mi-mars, y être ou est-ce que c'est de bon augure, on ne sait pas. Et c'est vrai que c'est difficile à prédire. Comme c'est difficile à prédire, on ne va pas se prendre la tête, on va s'occuper de Laval et puis on fera les comptes après.

Pour l'instant, on connaît l'objectif à long terme, mais il ne faut pas qu'on néglige les étapes précédentes. Avant de gravir le Mont-Blanc, il y a du chemin et il y a des étapes à franchir. Il faut qu'on soit concentré sur les étapes. Et la prochaine, c'est Laval. Les autres, à la limite, pour l'instant, ce n'est pas le problème."

Aucun problème physique pour l'ASSE ?

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Rien n'est jamais acquis. N'allez pas leur dire que c'est acquis parce qu'ils vont croire qu'il ne faut plus bosser. Non, non, il faut qu'on arrive à avoir plus de mobilité. C'est nous aussi, les entraîneurs, de leur donner pas mal de cheminement, de positionnement pour mettre à mal l'adversaire et avoir toujours le contrôle du ballon. L'idéal, c'est d'avoir le contrôle du ballon dans le dernier tiers offensif. L'avoir autour de notre surface n'est pas très intéressant. Avoir la possession, mais surtout de la progression et de la possession finale. Et pour ça, il nous faut plus de mouvements coordonnés, plus de courses, il faut qu'on coure plus. Non pas quand on n'a pas le ballon, mais quand on l'a pour être disponibles et que le porteur du ballon ait non pas une ou deux, mais trois ou quatre solutions. On l'a plutôt bien fait en première période. Le truc, c'est qu'il faut qu'on le fasse plus que 45 minutes. Donc il faut qu'on ait de la constance là-dessus. Et surtout quand l'adversaire exerce une grosse pression, on doit être capables, sous pression, d'avoir un bon contrôle du jeu.

Pas un problème physique. Je ne pense pas parce qu'on voit bien les efforts qui ont été faits défensivement, les courses, à se jeter, à s'arracher, à revenir vite. Je pense vraiment que c'est une mobilité qu'il faut qu'on accentue pour que le porteur du ballon ait des solutions et qu'on puisse enchaîner différents cheminements pour arriver dans la surface adverse."

Le point sur Soumahoro

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Soumahoro ? Il a joué mardi dans le championnat des réserves. Avec la réserve, ça s'est très bien passé. Justement, lui, à l'entraînement, il n'y a aucun problème. Au niveau du rythme de jeu, il faut qu'il fasse des matchs pour qu'il ait ce rythme-là, parce que rien ne remplace la compétition. Donc il est plutôt bien et apte, sélectionnable, comme on dit. Je crois qu'il y a un problème de qualification avec la réserve. Là, c'était le championnat des réserves à Marseille, donc ce n'était pas un match officiel. Je crois qu'en match officiel, il ne peut pas les jouer dû à un problème de date de transfert."