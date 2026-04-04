Le championnat a repris ses droits ce vendredi, après la trêve internationale. Deux nouvelles rencontres de la 29ᵉ journée de Ligue 2 se jouaient ce samedi à 14h. Reims voulait enchaîner face à Boulogne-sur-Mer tandis que le leader, Troyes, était à Montpellier. Résumé et résultats des matchs de l’après-midi.

Après son succès à Guingamp avant la trêve, Reims voulait enchaîner sur sa pelouse face à Boulogne-Sur-Mer. Après six matchs sans gagner, les hommes de Karl Geraerts ont retrouvé le chemin de la victoire en Bretagne. L’heure était à la confirmation face à Boulogne-Sur-Mer pour continuer à croire à une montée directe.

Un choc à Montpellier pour le leader de Ligue 2

Sur une série de cinq victoires consécutives, Troyes arrivait à Montpellier en pleine confiance. Le leader avait à nouveau l’occasion de mettre l’ASSE à sept longueurs en cas de victoire dans l’Hérault. De son côté, le MHSC espère toujours s’inviter dans la course aux play-offs et devait s’offrir le leader pour rester en bonne position.

Reims et Boulogne ne forcent pas le verrou

Reims a longtemps dominé cette rencontre face à Boulogne sans parvenir à faire la différence. Dès les premières minutes, les Champenois ont installé une pression constante dans le camp adverse, utilisant bien les couloirs et multipliant les situations. Mais comme souvent ces dernières semaines, le manque d’efficacité a pesé. L’exemple le plus marquant reste cette énorme occasion manquée par Nakamura, seul à cinq mètres du but, qui n’a pas trouvé le cadre.

Malgré la maîtrise du ballon, Reims s’est heurté à un bloc boulonnais discipliné et à un gardien vigilant. Les intentions étaient là, mais la prise de décision a souvent fait défaut dans les derniers mètres. À la pause, le sentiment d’un match mal maîtrisé persistait.

Au retour des vestiaires, la dynamique s’est inversée. Boulogne s’est montré plus entreprenant et a profité de la fébrilité rémoise. Les visiteurs ont multiplié les tentatives, sans toutefois se montrer plus précis. Reims, de son côté, a perdu le fil et a semblé douter.

La fin de match a été totalement ouverte. Boulogne a poussé jusqu’au bout, se procurant plusieurs situations, dont une énorme occasion de la tête dans le temps additionnel. Finalement, aucune des deux équipes n’a trouvé la faille. Un match frustrant pour Reims, qui peut s’estimer heureux de ne pas avoir craqué.

Montpellier peut s'en vouloir !

Montpellier et Troyes ont livré un match rythmé, marqué par une entame très animée et un scénario renversant. Dès les premières minutes, les Troyens ont frappé les premiers grâce à Adeline, bien servi après un travail dos au but de Bentayeb. Mais la réponse montpelliéraine a été immédiate. Sur l’engagement, Mendy a débordé côté droit avant de servir Chennahi, qui a égalisé dans la foulée.

La première période a ensuite tourné à l’avantage du MHSC. Plus agressifs dans les duels et plus justes dans leurs transitions, les hommes de Zoumana Camara ont mis en difficulté le leader. Juste avant la pause, Chennahi a provoqué un penalty transformé en deux temps par Mendy, donnant un avantage logique à Montpellier (2-1).

Au retour des vestiaires, Troyes a progressivement repris le contrôle du jeu. Plus entreprenants, les visiteurs ont poussé pour revenir et ont été récompensés à l’heure de jeu. Profitant d’une erreur défensive, Bentayeb a ajusté un lob précis pour égaliser.

La fin de match a été ouverte. Montpellier a tenté de reprendre l’avantage, mais s’est heurté à une défense troyenne regroupée. De son côté, l’ESTAC a procédé en contre sans se montrer plus efficace. Les deux équipes se quittent finalement sur un nul logique (2-2).