L’ASSE se rend au Stade Marcel-Picot de Nancy, ce samedi soir, à l’occasion de la 29ᵉ journée de Ligue 2. Le dernier déplacement des Verts dans l’antre de l'ASNL remonte à presque dix ans. Retour sur la dernière de Christophe Galtier sur le banc du club ligérien.

Après deux défaites de suite, l’ASSE espère bien terminer la saison à Nancy, pour la dernière de Christophe Galtier sur le banc. Pour son dernier match dans le Chaudron, le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013 a vu son équipe être étrillée par le PSG (0-5).

Trois jours plus tard, Saint-Etienne s’est incliné en match en retard, face à l’AS Monaco de Kylian Mbappé et Irvin Cardona (2-0). Une défaite qui a validé le titre de Champion du club du Rocher.

A Nancy, les Stéphanois espèrent finir la saison 2016-2017 sur une bonne note. Le club ligérien est d’ores et déjà assuré de ne pas disputer la Coupe d’Europe la saison suivante.

L’ASSE chute à Nancy

Lanterne rouge de Ligue 1, Nancy espère encore terminer à la place de barragiste. Avec trois points de retard sur le FC Lorient, les lorrains peuvent encore terminer à la 18ᵉ place. Face à une équipe stéphanoise qui ne peut se qualifier pour une compétition européenne, l’ASNL prend rapidement les devants.

Alexis Busin trompe Stéphane Ruffier après un quart d’heure et lance parfaitement les siens vers le miracle. A l’heure de jeu, Modou Diagne double la mise sur Corner. A ce moment-là du match, Nancy est barragiste et profite des résultats défavorables de Lorient et Bastia.

Alors que Lorient vient d’égaliser face à Bordeaux et replonge l’ASNL dans la zone rouge, Arnaud Nordin réduit l’écart à Marcel-Picot et permet à l’ASSE d’espérer revenir dans la rencontre. Nancy ne se laisse pas faire et ajoute un troisième but en fin de partie grâce à Faitout Maouassa.

Malgré ce succès 3-1, les lorrains ne peuvent pas terminer au-delà de la 19ᵉ place au classement et sont relégués en Ligue 2.

De son côté, Christophe Galtier termine son histoire avec l’ASSE par une série de trois défaites consécutives.