Le Stade de Reims traverse une période délicate en Ligue 2. En panne de résultats, le club champenois doit désormais faire face à un coup dur majeur : la grave blessure de son attaquant Hafiz Umar Ibrahim, victime d’une rupture des ligaments croisés. Une absence estimée entre six et neuf mois qui fragilise encore un peu plus une équipe déjà en difficulté.

Rien ne tourne dans le bon sens pour Reims. Longtemps dauphin en Ligue 2, le club champenois marque le pas depuis plusieurs semaines. La dernière victoire remonte au 30 janvier. Depuis, la dynamique s’est totalement inversée : cinq matchs nuls consécutifs, puis une défaite à domicile le week-end dernier, qui a laissé des traces. À l’issue de la rencontre, les visages étaient fermés. Le staff n’a pas caché sa frustration. Et le doute s’installe. Voire pire...

Reims : Une dynamique inquiétante avant un déplacement crucial

Le calendrier n’offre aucun répit. Ce week-end, Reims se déplace à Guingamp pour la 28e journée de Ligue 2. Un match déjà crucial pour eux. Car au classement, l’écart se creuse. Les Rémois pointent désormais à sept longueurs de l’ASSE. Un retard conséquent, qui oblige presque à un sans-faute sur la fin de saison. Toute contre-performance en Bretagne pourrait les contraindre à viser un nouvel objetif par défaut. Dans ce contexte, l’objectif pourrait rapidement basculer vers les playoffs plutôt que la montée directe.

Une attaque en panne… et désormais décimée sans Ibrahim

Mais le vrai problème est ailleurs. Depuis plusieurs semaines, Reims peine offensivement. Le constat est brutal : seulement deux buts inscrits sur les six derniers matchs. Une inefficacité qui coûte cher. Et comme si cela ne suffisait pas, le club doit désormais composer sans son attaquant titulaire. Selon Alexandre AUDARAM, Hafiz Umar Ibrahim s’est gravement blessé à l’entraînement. Verdict : rupture des ligaments croisés. Sa saison est terminée.

Ligue 2 : Une perte majeure dans le sprint final

Cette absence change beaucoup de choses. Ibrahim n’était pas seulement un titulaire. Il était un point d’appui. Un joueur capable de peser sur les défenses, de multiplier les courses et de créer du danger constant. Avec 6 buts cette saison, il était le deuxième meilleur buteur du club derrière Keito Nakamura (9). Son profil manquera cruellement à Reims. Car au-delà des statistiques, son activité et son volume de jeu faisaient de lui un élément essentiel dans l’animation offensive déjà en difficulté.

Reims : Des solutions limitées pour rebondir

Karel Geraerts devra désormais trouver des alternatives. Mohamed Daramy peine à retrouver son meilleur niveau depuis son retour de blessure. Adama Bojang, lui, n’a pas encore confirmé les espoirs placés en lui.

Un contexte compliqué, alors que la pression monte à l’approche du sprint final.

Ligue 2 : Un tournant dans la saison de Reims

Entre une dynamique négative, une attaque en difficulté et la perte d’un joueur clé, Reims aborde un moment charnière. Le déplacement à Guingamp pourrait déjà conditionner la suite. Une victoire relancerait potentiellement les espoirs. Un nouveau faux pas compliquerait sérieusement les ambitions. Une chose est certaine, les conditions ne sont pas optimales pour Reims qui accumulent les problèmes.

Source : Alexandre Audabram

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