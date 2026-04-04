L’ASSE va se rendre à Nancy, ce samedi soir, à l’occasion d’une rencontre comptant pour la 29ᵉ journée de Ligue 2. Avant cette affiche, le défenseur stéphanois, Dennis Appiah, a répondu aux différentes questions des journalistes. Extraits.

Dennis Appiah (joueur de l’ASSE) : « Je me sens bien. Ça fait toujours plaisir de pouvoir rejouer. Face à Grenoble, je me suis senti comme un enfant qui avait envie de jouer. Je pense que ça s’est vu face à Annecy. J’avais pas mal de jambes. Je suis content et d’autant plus que l’équipe performe bien en ce moment.

La confiance du coach ? Mon comportement n’a jamais changé depuis que je suis arrivé. Je fais parti des plus vieux d’un vestiaire ou il y a beaucoup de jeunes. Mais ça fait partie de ma personnalité. J’aime bien aider les gens. J’aime bien échanger avec mes coéquipiers pour qu’ils soient dans les meilleurs dispositions. Que ce soit les jeunes ou les étrangers. C’est une de mes qualités. J’essaie d’aider l’équipe comme ça. Forcément quand je joue j’essaie aussi d’aider l’équipe sur le terrain. Mais que je joue ou non j’ai toujours été le même."

Dennis Appiah le grand frère

Dennis Appiah (joueur de l’ASSE) : “Dans le vestiaire ? Je donne beaucoup de conseils. Les joueurs viennent facilement vers moi pour échanger. Je donne assez naturellement mon avis. Je ne dis pas que j’ai toujours raison mais j’ai ma petite expérience donc je donne mon avis naturellement. Ce qui est bien dans ce groupe, c’est que les jeunes du centre de formation viennent beaucoup vers les plus anciens pour échanger. Ils ne prennent pas plus de place que ce qu’ils ne sont. C’est important. Ils ont envie d’apprendre. C’est super intéressant. Il faut le souligner.

Mes conseils vont au-delà du terrain. On parle de terrain mais pas que. Notamment avec les jeunes. Comment gérer cette nouvelle vie de footballeur professionnel. Avoir un peu d’argent. Une nouvelle notoriété… Etant passé par là, on passe tous par les mêmes étapes. J’avais les mêmes questions plus jeune. Je leur conseil souvent de prendre un peu de recul.

Au-delà du fait que ça me plaise, c’est naturel d’échanger et donner des conseils.

Au départ, quand j’ai débuté dans le monde pro, j’écoutais beaucoup. J’aimais apprendre des autres. Pour apprendre, il faut se taire et écouter. Avec le temps c’est venu naturellement."

Comment Montanier a replacé l'ASSE

Dennis Appiah (joueur de l’ASSE) : “La frustration de ne pas jouer ? il y en aura toujours. Mais si on vise tous le même objectif on sera tous récompensé. C’est plus gratifiant quand on joue mais on a tous un rôle à jouer. Même quand on ne joue pas il faut aider. A la fin on sera tous content de monter.

Changement tactique sous Philippe Montanier ? Il l’a dit quand il est arrivé. Il voulait instaurer deux systèmes. Il veut qu’on soit imprévisible pour les adversaires. Face à Annecy, c’était le système idéal car ils jouaient haut. On a été large, on a réussit à les transpercer. Et ça permet de mettre en lumière les qualités de nos joueurs. On a pas mal de défenseurs centraux. On a pu s’appuyer sur les trois axiaux qui ont été solides, tout en exploitant les côtés pour pouvoir amener des centres. Ce qui nous a permis de marquer contre Annecy. Mais ça demande beaucoup d’effort et de courses. Il faut vite se replacer. Mais quand on est en place on est difficile à bouger. On a beaucoup de défenseurs, on aura la possibilité de s’adapter à chaque match. On sera parfois plus à l’aise à quatre derrière."