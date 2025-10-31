Trois jours après le multiplex de la 12ᵉ journée, mardi soir, un nouveau week-end de Ligue 2 a débuté ce vendredi soir à 20h avec cinq rencontres au programme. En attendant le match de l’ASSE du côté de la Seine-Saint-Denis ce samedi soir. Avant Red Star - ASSE, Montpellier avait l’occasion de revenir provisoirement à 2 points des Verts

Toujours sans le moindre succès cette saison, le SC Bastia espérait enfin connaître le chemin de la victoire face à Clermont. Les corses sont bons derniers de Ligue 2 et comptaient 10 points de retard sur leur adversaire du soir. Les Auvergnats ont réussi à accrocher un point cette semaine face à Montpellier et devaient gagner ce soir pour rester dans le bon wagon.

Avec un seul succès cette saison, Laval débutait cette 13ᵉ journée dans la position de relégable. Les Tangos sont l’équipe à compter le plus de matchs nuls cette saison (6 en 11 journées). Les mayennais effectuaient l’un de leur plus court déplacement de la saison à Guingamp, qui n’a plus gagné depuis son déplacement dans le Chaudron, le 27 septembre dernier.

Autre formation à s'être imposée à Geoffroy Guichard cette saison, Le Mans affrontait Nancy dans un duel de promus. Les Sarthois restent sur sept matchs sans défaite en Ligue 2. À domicile, les Manceaux avaient à cœur de poursuivre leur série face à des nancéiens qui ont renoué avec le succès, qui leur échappait depuis la 7ᵉ journée, face à Bastia (2-0).

Après avoir étrillé l’ASSE (4-0), le week-end dernier, Annecy s’est incliné à Rodez, mardi soir. Face à Boulogne, les hommes de Laurent Guyot avaient l’occasion de rebasculer dans la 1ʳᵉ moitié du tableau. De leur côté, les nordistes espéraient s’éloigner des deux derniers, voire de quitter la place de barragiste.

Montpellier veut se rapprocher du podium de Ligue 2.

6ᵉ avant d'entamer cette 13ᵉ journée, les montpelliérains étaient l’équipe la mieux classée à jouer ce vendredi soir. En attendant les chocs qui opposeront le Red Star (3ᵉ) et l’ASSE (2ᵉ), samedi soir, puis Pau (4ᵉ) face à Troyes (1er), lundi soir, le MHSC souhaitait se rapprocher aux mieux du podium. Un succès face à Rodez aurait permis à Montpellier de passer provisoirement devant les Palois et de revenir à 2 points des Verts et du Red Star avant leurs rencontres.

Résultats des rencontres

Le Mans 1-0 Nancy (Harhouz 65e)

Guingamp 2-0 Laval (Sagna 32e, Sidibe 38e)

Annecy 1-1 Boulogne (Tiendrebeogo 5e / Fatou 67e)

Bastia 1-0 Clermont (Guidi 84e)

Montpellier 2-0 Rodez (Savanier 58e, Mendy 60e)

Conséquences au classement

• Troyes reste solide leader avec 27 points.

• Saint-Étienne et Red Star suivent, à égalité (23 pts).

• Montpellier grimpe à la 4e place (21 pts), à égalité avec Pau, 5e.

• Le Mans se replace 6e avec 20 points.

• En bas de tableau, Boulogne-sur-Mer reste 16e et barragiste avec 11 points, à égalité avec Grenoble.