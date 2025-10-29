Saint-Étienne signe un festival offensif face à Pau (6-0) et retrouve enfin des couleurs à domicile. Les hommes d’Eirik Horneland, en quête de rachat, ont livré leur match référence. Retour en statistiques sur cette démonstration des verts lors de la 12e journée de Ligue 2 BKT.

Après deux défaites consécutives à domicile, l’AS Saint-Étienne se devait de réagir. Mission accomplie, et avec la manière. Devant un Chaudron bouillant, les Verts ont infligé un sévère 6-0 à Pau FC, confirmant leur statut de meilleure attaque du championnat.

Avec ce large succès, les Stéphanois reprennent la deuxième place de Ligue 2 et signent leur plus belle victoire de la saison.

Les Verts appliquent les fondamentaux

Ce match marque-t-il un tournant mental ? Après une série délicate (3 points pris sur 12 possibles et 10 buts encaissés), Eirik Horneland a fait des choix forts. Exit Davitashvili (80 % du temps de jeu sur les quatre dernières rencontres) et Stassin (93 %), place à Duffus et Cardona. Deux joueurs jusque-là cantonnés au banc. Pari gagnant, les deux attaquants ont dynamité la défense paloise.

Cardona a retrouvé le chemin des filets, tandis que Duffus a délivré une passe décisive et s’est offert un premier doublé en professionnel. Avec 2,75 xG, 16 tirs dont 8 cadrés et 56 % de possession, les Verts ont dominé tous les compartiments du jeu.

Alors prouesse tactique ? Application strict de la data ? Ou tout simplement victoire collective avec envie, intensité et consistance ? Des enseignements peuvent, et doivent être tirés de ce festival.

Un déséquilibre maîtrisé, pour un festival offensif ?

Critiqué pour son jeu stéréotypé et son manque de flexibilité, Eirik Horneland a cette fois trouvé la bonne formule.

L’ASSE a conservé son 4-3-3, mais avec une approche plus directe et verticale. Les latéraux Joao Ferreira (74 ballons joués) et Ebenezer Annan (70) ont limité leurs montées, privilégiant la rigueur défensive dans les phases de transition et la recherche de maîtrise collective.

Les chiffres confirment cette évolution, 491 passes réussies (91 %) contre 369 pour Pau, et 42 duels gagnés sur 78. Les milieux stéphanois ont pu se projeter et accompagner les offensifs avec intensité, sans craindre d’être pris dans leur dos.

Si l’AS Saint-Étienne est certes tombée sur une équipe Paloise fébrile défensivement, elle n’est pas retombée dans ses travers habituels liés à la gestion du tempo. Les Verts ont démarré pied au plancher, prenant rapidement les commandes du match, avant de gérer avec intelligence les temps forts de Pau. Entre autre au milieu de la première période lorsque les visiteurs tentaient de revenir. Résultat, un 4-0 à la pause, malgré une feuille de stats correcte côté béarnais (9 tirs dont 3 cadrés, 1,23 xG).

Le penalty obtenu à la 40e minute et le but de Duffus proviennent d’actions similaires. Saint-Étienne, bien en place derrière, a su piquer au bon moment, combinant intensité et rigueur pour sanctionner un bloc paloise désorganisé.

Des individualités au diapason

Horneland a pu s’appuyer sur plusieurs retours décisifs. Repositionné dans l’axe Maxime Bernauer confirme son statut. Patron défensif, premier relanceur, il a livré un match complet.

Il a d'ailleurs été le joueur le plus influent du match avec 112 ballons joués, loin devant Tardieu (90) et Ferreira (74). Auteur d’une passe décisive millimétrée sur le but de Davitashvili, il a affiché une précision remarquable (92 % de passes réussies).

Aimen Moueffek, lui aussi de retour comme titulaire, a retrouvé son rôle de moteur. Moins présent dans les chiffres (45 touches), il a compensé par son activité incessante. Provoquant un penalty et enregistrant 2 touches de balle dans la surface adverse, preuve de son influence dans le dernier tiers.

Enfin, Gautier Larsonneur a assuré un clean sheet précieux. Il réalise plusieurs arrêts déterminants face à un Pau FC pourtant menaçant (11 tirs, 1,39 xG). Si le score est lourd, il reflète surtout la différence d’intensité et d’efficacité entre les deux formations.

Saint-Étienne s’est réconcilié avec son public et avec son jeu. Ce festival confirme que cette équipe a du caractère, du répondant et un potentiel collectif supérieur à la moyenne du championnat. Prochain objectif, enchaîner pour transformer cette soirée de fête en véritable relance dans la course à la montée. Les verts et leurs individualités devront s’inspirer de cette victoire collective pour atteindre leurs objectifs.