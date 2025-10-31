Prêté par l’ASSE à Aubagne, Enzo Mayilla s’impose peu à peu comme un maillon fort du club provençal avant le déplacement à Châteauroux pour la 12e journée de National.

Formé à l’AS Saint-Étienne, Enzo Mayilla vit une saison charnière loin du Forez. Prêté à Aubagne (SCAAB) pour gagner du temps de jeu, le jeune attaquant stéphanois répond présent. En neuf rencontres disputées sur neuf possibles, il a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive, totalisant 705 minutes sur 810. Des chiffres solides pour un joueur en quête de progression, et une preuve supplémentaire du bien-fondé de la stratégie de prêt mise en place par l’ASSE pour ses jeunes talents.

À seulement 19 ans, Mayilla découvre l’intensité du National, un championnat réputé exigeant, où la moindre erreur se paie cash. Sa régularité et sa capacité à peser offensivement séduisent le staff aubagnais, qui voit en lui un joueur capable de faire la différence dans les 30 derniers mètres.

Châteauroux – Aubagne : un duel équilibré pour la 12e journée de National

Ce vendredi 31 octobre à 19h30, le coup d’envoi a été donné au stade Gaston-Petit, où Châteauroux (10e) reçoit Aubagne (8e). Une rencontre qui s’annonçait disputée entre deux équipes proches au classement, chacune cherchant à se rapprocher du haut de tableau. Enzo Mayilla avait rendez-vous avec une nouvelle opportunité de briller ce vendredi soir à Châteauroux.

Titulaire, le stéphanois a joué 78 minutes. Son équipe l'a emporté 3-0. Une grosse opération comptable !

L’ASSE peut se réjouir : un jeune en pleine progression

À Saint-Étienne, on suit avec attention les performances du jeune attaquant. Sa montée en puissance au SCAAB démontre sa capacité à s’adapter rapidement et à endosser un rôle clé dans un championnat rugueux.

Les dirigeants stéphanois espèrent que ce passage dans le Sud lui permettra d’acquérir l’expérience et la maturité nécessaires pour prétendre, à terme, à une place dans le groupe professionnel de l’ASSE.

Ce prêt, dans la lignée des stratégies de développement de jeunes adoptées par le club, pourrait bien être un tremplin vers un retour remarqué dans le Forez.