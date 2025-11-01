L’ASSE s’est relancée avec brio face à Pau cette semaine (6-0) en Ligue 2. Après une défaite qui n’a pas du tout plu aux supporters, les Verts ont parfaitement réagi dans le Chaudron. 4 jours plus tard, l’heure est à la confirmation face au Red Star. Voici la compo probable des stéphanois pour cette partie.

Après avoir subi son premier revers de la saison à l’extérieur il y a une semaine, l’ASSE se déplace du côté de l’Île-de-France pour défier le Red Star, 3ᵉ avec le même nombre de points que les Verts. Les stéphanois sortent d’un large succès cette semaine face à Pau et doivent confirmer afin de mettre la pression sur le leader Troyen.

Un absent majeur en attaque

Eirik Horneland doit composer avec une nouvelle absence pour ce déplacement en Seine-Saint-Denis. Après avoir été touché à Annecy, Augustine Boakye avait pu tenir sa place dans le Xi mardi soir face à Pau. Le ghanéen restera à Saint-Etienne ce week-end avant de revenir aux séances collectives au cours de la semaine prochaine. Igor Miladinovic a quant à lui écopé de 3 matchs de suspension après son expulsion samedi dernier. Le Serbe sera donc absent ce soir ainsi qu’à Troyes la semaine prochaine.

En défense, Eirik Horneland pourrait bientôt retrouver Chico Lamba, qui s’est blessé à Montpellier le 4 octobre dernier. Opéré quelques jours plus tard, le défenseur central portugais a récemment repris la course et devrait progressivement réintégrer le groupe d'ici à quelques semaines. Lassana Traoré fait également toujours partie des absents pour ce déplacement.

L’ASSE reconduit sa ligne défensive

Gautier Larsonneur a passé une bien meilleure soirée dans le Chaudron, mardi soir, que 72h plus tôt à Annecy. Le portier stéphanois a signé un nouveau clean sheet en se montrant décisif sur le peu de situations Paloises. Il va essayer d’enchaîner un second match en gardant sa cage inviolée du côté de Saint-Ouen.

1er buteur stéphanois face à Pau, Joao Ferreira a ouvert son compteur buts dans le Forez. Le latéral devrait à nouveau être titularisé sur le couloir droit de la défense stéphanoise. Lors de sa reprise, le portugais a sonné son coéquipier Maxime Bernauer. Le joueur formé à Rennes, de retour de suspension, a pu reprendre ses esprits et s’offrir une passe décisive en fin de partie. Il devrait être associé à nouveau avec Mickaël Nadé ce soir à Bauer. À gauche, Ebenezer Annan devrait enchaîner.

Le trio type aligné au milieu ?

Face à Pau, Mahmoud Jaber s’est montré décisif en délivrant une passe décisive sur le second but de Joshua Duffus en début de seconde période. L’international israëlien devrait une nouvelle fois enchaîner en pointe basse du milieu stéphanois

L’ancien du Maccabi Haïfa n’est pas le seul milieu à avoir été impactant face aux Palois, Aïmen Moueffek, de retour dans le XI avec la suspension d’Igor Miladinovic, a permis à l’ASSE d’obtenir un pénalty en fin de première période. Ce qui a permis à Florian Tardieu de marquer son 3ᵉ but de la saison en transformant le coup de pied de réparation. Les 2 joueurs devraient à nouveau être alignés ce soir face au Red Star.

Stassin et Davitashvili de retour dans le XI de l’ASSE

En difficulté en attaque ces dernières semaines, les hommes d’Eirik Horneland ont retrouvé leur allant offensif face à Pau. Eirik Horneland avait décidé de se passer de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili, mardi soir. Un choix gagnant qui a permis à Irvin Cardona de retrouver le chemin des filets avec l’ASSE. L’ancien joueur du Stade Brestois devrait enchaîner sur l’aile droite de l’attaque stéphanoise ce soir

Mis sur le banc mardi soir, Zuriko Davitashvili s’est fait remarquer lors e son entrée en jeu. L’ailier géorgien a inscrit le dernier but des Verts en concluant un joli numéro de soliste sur son couloir gauche. L’ancien bordelais devrait retrouver une place de titulaire en attaque. Ce qui devrai également être le cas de Lucas Stassin. Malgré la grosse performance de Joshua Duffus, Eirik Horneland devrait privilégier l’attaquant belge en pointe de son attaque ce samedi soir.