ASSE – Troyes s’annonce brûlant ce soir à Geoffroy-Guichard. Mais avant même le coup d’envoi, une nouveauté pourrait faire parler : une tenue “pré-game 2.0” aperçue sur la boutique officielle des Verts.

À 20h, les regards seront tournés vers le Chaudron. Le leader troyen se déplace sur la pelouse du dauphin stéphanois dans ce qui ressemble déjà à un tournant de la saison de Ligue 2. L’ASSE, bien installée dans le haut du classement, a une occasion en or de frapper fort devant son public.

Mais à quelques heures du coup d’envoi, un autre détail intrigue les supporters. Une nouveauté textile pourrait bien faire son apparition lors de l’échauffement.

ASSE – Troyes : une tenue “pré-game 2.0” dévoilée

En parcourant la boutique officielle de l’ASSE, certains fans ont repéré l’arrivée de trois nouveaux produits. Un tee-shirt, un short et un sweat “half zip” baptisés “pré-game 2.0”. Une appellation qui ne laisse que peu de place au doute.

Ces équipements pourraient être portés dès ce soir par les joueurs lors de l’échauffement face à Troyes. Une manière pour le club de mettre en avant sa nouvelle gamme dans un contexte idéal : un match au sommet, à domicile, devant un Geoffroy-Guichard attendu en fusion.

Côté prix, le club reste dans ses standards. Le tee-shirt et le short sont affichés à 39,95 euros chacun, tandis que le sweat half zip est proposé à 59,95 euros. Une collection pensée pour séduire les supporters tout en renforçant l’identité visuelle du club.

Une saison intense… aussi en boutique

Depuis le début de la saison 2025-2026, l’ASSE multiplie les initiatives autour de ses équipements. Maillots, collections lifestyle, éditions spéciales… le club stéphanois diversifie son offre pour répondre à une demande toujours forte.

Cette nouvelle gamme “pré-game 2.0” s’inscrit clairement dans cette stratégie. Elle permet de renouveler l’image du club tout en accompagnant les moments clés de la saison.

Et quel meilleur moment qu’un choc face au leader pour la dévoiler ? Si les joueurs apparaissent avec ces tenues à l’échauffement, nul doute que les regards seront braqués sur eux… avant même le premier coup de sifflet.

Reste désormais à savoir si cette nouveauté portera chance aux Verts. Car au-delà du style, c’est bien sur le terrain que tout se jouera. Et dans ce duel au sommet, l’ASSE a une belle opportunité de marquer les esprits… et peut-être de prendre la tête du championnat.