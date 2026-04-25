L’ASSE défie l’ESTAC, ce samedi soir pour la 32ᵉ journée de Ligue 2. Cette rencontre est une affiche à ne surtout pas manquer pour la montée. Lors de leur dernière venue dans le Chaudron, les Troyens avaient sombré. Retour sur la manita des Verts face aux aubois en février 2024.

Deux mois après son arrivée sur le banc, Olivier Dall’Oglio n’a pas relancé les Verts. Avec deux victoires sur ses six premiers matchs, le cévenol n’a pas connu des débuts idéaux dans le Forez. L’ancien coach du MHSC vient de signer ses deux premiers revers avec l’ASSE, face à Amiens et Dunkerque.

Onzièmes de Ligue 2, les Stéphanois sont loin de leur objectif de montée et pointent à douze points d’Auxerre, deuxième. En ce lundi 12 février, l’ASSE doit se reprendre pour espérer revenir dans la première partie de tableau à cinq jour d’un déplacement à Angers, qui vient de perdre sa première place.

L’ASSE fait le break avant la pause

Les Verts sont les premiers à apporter le danger. Cafaro centre pour Sissoko qui force Alemdar à intervenir. Le portier prêté par Rennes, va s’illustrer à nouveau devant Maçon au quart d’heure de jeu. Malheureusement, il repousse directement sur Ndiaye qui marque contre son camp.

L’ASSE confirme et capitalise sur sa grosse entame de match. Les Stéphanois ne sont pas rassasiés et ajoutent un deuxième but avant la pause. Mickaël Nadé réalise une superbe ouverture pour Ibrahim Sissoko. Le malien ajuste Alemdar d’une frappe rasante et permet aux siens de faire le break.

Les stéphanois collent une manita à l’ESTAC

En seconde période, les hommes d’Olivier Dall’Oglio démarrent sur un rythme soutenu. Mbuku se balade et sert Briançon qui pense marquer le 3-0. Finalement, le capitaine stéphanois était hors-jeu. Deux minutes plus tard, Dylan Chambost sert idéalement Mbuku qui croise sa frappe. Cette fois, l’ASSE prend trois buts d’avance.

Peu après l’heure de jeu, Troyes continue de souffrir. Cafaro décale Maçon qui se rentre à l’intérieur avant d’envoyer une lourde frappe à vingt-cinq mètres. Le Guadeloupéen nettoie la lucarne Troyenne et s’offre un magnifique but.

Saint-Etienne continue de pousser et va aller chercher la manita à la 78ᵉ minute. Sur un corner rapidement joué, Briançon est seul pour reprendre un centre et parachever le succès de l’ASSE. Les Verts se procurent même une dernière occasion avec Irvin Cardona, entré en jeu en seconde période. Le joueur prêté par Augsbourg trouve Alemdar qui détourne sur son poteau.

Les Verts se relancent avec brio après deux défaites de suite et lancent leur opération remontée qui les emmènera jusqu'à la victoire en barrages, début juin à Metz.

Deux ans plus tard, les deux équipes se retrouvent avec l'ambition de retrouver la Ligue 1. Troyes, leader à l'occasion d'officialiser sa montée pendant que l'ASSE doit gagner pour revenir à un point de l'ESTAC et conserver sa deuxième place.