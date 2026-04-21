L’AS Saint-Étienne (ASSE) a envoyé un mail à ses abonnés la semaine dernière. Au programme : une courte enquête pour étudier une possible évolution de l’offre d’abonnement pour la saison 2026-2027. Et la question centrale est claire : le club réfléchit à proposer un accès au Balcon à ses fidèles.

Une enquête ciblée sur les abonnés pour la saison 26-27

Depuis de longs mois, les balcons de Geoffroy-Guichard sont devenus un sujet. Pour des raisons de sécurité, ils ne sont que rarement ouvert au public. Une anomalie pour un stade où la demande ne cesse d'affluer.

Le club ne cache pas ses intentions. Dans ce formulaire envoyé en exclusivité aux abonnés actuels, l’ASSE pose des questions précises sur leur profil : ancienneté dans le kop, tranche d’âge, ce qu’ils apprécient le plus dans leur expérience actuelle. L’ambiance, le prix compétitif de l’abonnement, la proximité avec le terrain ou les habitudes avec leurs proches figurent parmi les réponses proposées.

L’objectif est clairement de mieux cerner qui sont ces supporters, fidèles pour certains depuis plus de dix saisons, avant d’envisager une évolution de l’offre qui pourrait chambouler leurs habitudes.

La question centrale de l’enquête est limpide. L’ASSE envisage une évolution de l'offre d'abonnement pour la saison 2026-2027. Les raisons avancées pour ce potentiel changement sont une meilleure visibilité globale du terrain avec vue plongeante, un confort accru avec une place assise, un accès facilité au siège avec moins de densité aux entrées et sorties, et une meilleure offre de service.

Le club va plus loin en testant l’appétence financière de ses abonnés : à tarif préférentiel, seraient-ils prêts à franchir le pas ?

Le problème des balcons est identifié. Beaucoup de supporters descendent dans le Kop et font dépasser la jauge d'affluence prévue. De quoi engendrer des problèmes liées à la sécurité.

ASSE : Ce que cette enquête dit de la stratégie du club

En sondant directement ses abonnés, l’ASSE montre qu’elle réfléchit à optimiser le remplissage et la rentabilité de Geoffroy-Guichard, notamment dans les zones hautes du stade. Les Balcon, souvent moins rempli que le Kop, pourrait bénéficier d’un afflux de supporters habitués à l’ambiance du virage, mais tentés par plus de confort.

Source : mail envoyé par l’AS Saint-Étienne à ses abonnés, avril 2026