L'ASSE se déplaçait ce samedi à Gabriel-Montpied dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 2. Les hommes d'Eirik Horneland avaient à cœur de l'emporter suite à un nul frustrant (1-1) à la maison contre Grenoble. Et c'est ce qu'ils ont su faire. Après une première mi-temps délicate, les Verts ont inversé la tendance (victoire 1-2) dans le second acte. De quoi réaliser une belle opération au classement.

Lucas Stassin a délivré l'ASSE ce samedi. Au sortir d'une première mi-temps poussive, Eirik Horneland a décidé de faire entrer son attaquant vedette à la pause. Et l'attaquant belge n'a pas tardé à faire la différence. Avec une passe décisive et un but en 15 minutes seulement, son entrée, comme celle d'un Miladinovic plein de bonne volonté, a clairement changé la donne.

Première place récupérée pour l'ASSE

Après les résultats d'hier soir, les Verts n'occupaient plus la première place du classement de Ligue 2. Le Red Star et l'ESTAC se sont en effet imposés tous les deux sur le score de 3-0, respectivement face à Pau et Nancy, deux formations pourtant invaincues jusque là. De quoi occuper le haut du tableau l'espace d'une journée.

Grâce à leur victoire 1-2 contre Clermont, les Stéphanois ont bel et bien repris leur place de leader. Avec 11 unités en 5 journées, l'ASSE est sur les bases de points d'un potentiel champion de France de Ligue 2.

Les Verts possèdent désormais un point d'avance sur le reste du podium et sont donc seuls leaders pour la première fois de la saison. De quoi aborder le choc face à Reims de samedi prochain avec un peu plus de sérénité.

Le classement complet à retrouver ci-dessous :