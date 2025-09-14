Ce samedi soir, en déplacement du côté de Clermont, les Verts ont réussi à s’imposer (1-2) grâce à des buts signés Boakye (52e) et Stassin (62e), répondant à l’ouverture du score de Camblan (43e). Bien heureux d’empocher les trois points, l'ASSE aura cependant attendu la deuxième période pour se hisser réellement au niveau de la rencontre.

Loin de leurs standards habituels, les verts terminent ce match avec 56 % de possession de balle (contre près de 80 % face à Grenoble par exemple), soit beaucoup moins de maîtrise face à des Clermontois joueurs et ambitieux.

Là où les statistiques interpellent par rapport aux standards du début de saison, c’est sur le nombre de passes tentées : 520 pour l’ASSE contre 403 pour Clermont, un écart relativement faible quand on connaît les exigences du coach Horneland.

Était-ce dû à des Clermontois entreprenants, ou bien à une volonté des Stéphanois de laisser l’adversaire s’ouvrir pour trouver les brèches ? Difficile de trancher, mais on a ressenti par moments un manque de maîtrise technique et de sérénité, notamment lors des temps forts clermontois.

Un match plein de paradoxes pour l'ASSE

Paradoxalement, en première période, les Verts avaient davantage le ballon (64 % de possession), mais seulement 0,49 xG, tandis que Clermont, avec 36 % de possession et 0,23 xG, rentraient aux vestiaires avec l’avantage. En seconde période, Saint-Étienne laisse le ballon (47 % de possession), mais affiche 0,88 xG et renverse la vapeur. En Ligue 2 plus qu’ailleurs, le dicton « dominer n’est pas gagner » prend tout son sens, l'ASSE devra être capable par moment de se satisfaire de l'essentiel.

La statistique inquiétante de ce début de saison

Là où le bât blesse encore, et ce depuis le début de saison, c’est dans l’efficacité adverse : les Clermontois ont frappé 12 fois pour 2 tirs cadrés et 1 but. Larsonneur, auteur d’une belle parade sur la première tentative, s’est retrouvé impuissant sur la seconde… Un scénario trop familier :

Laval : 4 tirs cadrés = 3 buts

4 tirs cadrés = 3 buts Grenoble : 2 tirs cadrés = 1 but

2 tirs cadrés = 1 but Rodez : 1 tirs cadrés = 0 but

L’AS Saint-Étienne a concédé 9 tirs cadrés depuis le début de la saison pour 5 buts encaissés. Le taux de transformation adverse atteint ainsi 55,5 %. Dans l’optique d’une montée directe et d’un titre de champion de Ligue 2, cette statistique devra impérativement être corrigée.