L’ASSE actualité s’est montrée particulièrement dense cette semaine. Prolongation d’un cadre essentiel, victoire précieuse à Clermont, blessure longue durée pour Aïmen Moueffek et refus d’une offre colossale pour Lucas Stassin : retour complet sur les événements qui ont marqué la semaine de l'ASSE.

C’était un dossier prioritaire pour les dirigeants de Kilmer Sports Ventures : assurer l’avenir de Gautier Larsonneur. Arrivé dans le Forez en janvier 2023 alors que le club luttait pour sa survie en Ligue 2, le portier breton a très vite séduit les supporters et s’est imposé comme l’un des leaders du vestiaire.

Larsonneur prolonge jusqu’en 2028 avec l’ASSE

Élu meilleur gardien de Ligue 2 en 2024, artisan majeur de la remontée dans l’élite, il symbolise la reconstruction de l’AS Saint-Étienne. Son extension de contrat jusqu’en 2028 n’est pas anodine. Elle illustre la volonté du club de bâtir son projet sportif autour de joueurs fiables et expérimentés, capables d’encadrer la nouvelle génération.

Le choix était aussi stratégique : sans prolongation, Larsonneur aurait pu partir libre en juin 2025. En sécurisant son gardien, l’ASSE évite ce scénario délicat et renforce son ossature. « Prolonger l’aventure dans ce magnifique club qu’est l’ASSE est une immense fierté », a confié le joueur, qui incarne aujourd’hui plus que jamais l’esprit stéphanois.

Un leader qui connaît déjà le Forez par cœur

Depuis son arrivée, Larsonneur a connu toutes les étapes de la vie stéphanoise récente : le maintien arraché en 2023, la montée en Ligue 1 un an plus tard, puis la descente rapide qui a rappelé la fragilité du projet. Son parcours reflète celui du club : fait de hauts et de bas, mais toujours animé par une combativité intacte.

Ses qualités ne se résument pas à ses arrêts décisifs. Dans un vestiaire multiculturel, il se distingue par sa capacité à communiquer en anglais et à fédérer ses coéquipiers. Son brassard de capitaine en témoigne. Kilmer Sports a fait de lui un ambassadeur de son projet, capable de porter la voix du club sur et en dehors du terrain.

ASSE actualité : victoire précieuse à Clermont

Le déplacement à Clermont marquait la reprise de la Ligue 2 après deux semaines de trêve internationale. Les Verts, leaders depuis le 16 août grâce à leur large victoire 4-0 face à Rodez, se devaient de confirmer.

La première période, pourtant, laisse place au doute. Dominés dans l’intensité, les Stéphanois encaissent un but juste avant la pause. Mais Eirik Horneland, fidèle à son pragmatisme, ajuste son équipe à la mi-temps. Les entrées de Stassin et Miladinovic transforment le visage des Verts.

En un quart d’heure, tout bascule : Boakye égalise, puis Stassin inscrit le but de la victoire sur un service parfait de Cardona. Une réaction qui témoigne de la force mentale retrouvée de ce groupe. Les Verts s’imposent 2-1 et confirment leur statut de leader, avec 11 points en 5 matchs.

Une dynamique collective qui rassure

Au-delà du résultat, cette victoire traduit la montée en puissance d’un collectif. Le pressing de Cardona, la justesse de Tardieu et la combativité des entrants démontrent que l’ASSE dispose de solutions variées. Horneland, encore critiqué il y a quelques semaines, montre qu’il sait faire évoluer son équipe en fonction des contextes.

Le calendrier à venir reste chargé, mais les Verts peuvent aborder la suite avec confiance. Le groupe paraît plus solide, mieux préparé et porté par une ferveur populaire intacte, comme en témoignent les nombreux supporters présents au stade Gabriel-Montpied.

Coup dur pour l’ASSE : Moueffek absent cinq semaines

Dans ce tableau positif s’invite pourtant une ombre : la blessure d’Aïmen Moueffek. Sorti contre Grenoble, le milieu de terrain souffre d’une lésion aux ischios-jambiers et manquera au moins cinq semaines de compétition.

Cette absence tombe au pire moment. À 24 ans, Moueffek s’était imposé comme l’un des hommes forts de Horneland. Sa capacité à gratter des ballons, son sens du pressing et sa qualité de relance faisaient de lui un relais indispensable entre la défense et l’attaque.

Son absence révèle aussi une faiblesse structurelle : la profondeur du banc au milieu. Tardieu et Jaber souffrent de pépins physiques récurrents, et les jeunes comme El Jamali ou Miladinovic manquent encore d’expérience. Horneland devra innover pour maintenir l’équilibre d’une équipe en pleine ascension.

Le mercato : Stassin retenu malgré une offre record

Autre actualité brûlante : le cas Lucas Stassin. Le jeune attaquant belge de 19 ans, recruté à Anderlecht en 2024, cristallisait toutes les attentions cet été. Sa cote a explosé, au point qu’une offre astronomique de 25 millions d’euros (plus 12 M€ de bonus) est arrivée sur le bureau des dirigeants stéphanois.

Le club acheteur ? Le CSKA Moscou. Une proposition inédite pour un joueur évoluant en Ligue 2. Pourtant, l’ASSE a décliné. Une décision lourde, guidée autant par des considérations sportives que géopolitiques. Dans un contexte tendu autour de la Russie, difficile d’imaginer un transfert sans risque.

Mais au-delà, ce refus envoie un message clair : Saint-Étienne ne brade pas ses talents. Stassin, auteur de son premier but de la saison à Clermont, fait partie des piliers du projet de reconstruction, au même titre que Davitashvili et Moueffek.

Stassin, un pari sur l’avenir

Le jeune Belge n’est pas encore à 100 %. Opéré en avril dernier, il revient progressivement à son meilleur niveau. Horneland l’a rappelé en conférence de presse : « Maintenant que le mercato est terminé, il doit se concentrer à fond sur l’ASSE et retrouver sa condition physique ».

Ce choix stratégique de conserver Stassin illustre l’ambition des Verts : viser la montée sans céder aux sirènes financières. Les supporters peuvent s’en réjouir : l’avenir immédiat du club se jouera avec lui.