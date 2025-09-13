L’ASSE retrouvait la compétition ce week-end après deux semaines de trêve internationale. Les hommes d’Eirik Horneland ont effectué l’un de leur plus court déplacement de la saison à Clermont. Résumé de cette rencontre comptant pour la 5ème journée de Ligue 2.

Leaders avant le coup d’envoi de cette 5ème journée, les Verts avaient l’ambition de conserver cette confortable place du côté de Clermont après avoir vu le Red Star et Troyes leur passer devant. L’ASSE occupait cette position depuis le 16 août dernier et un large succès 4-0 face à Rodez.

Une première apathique pour l'ASSE

À la 2ᵉ minute, sur un débordement côté gauche clermontois où João Ferreira est pris de vitesse, la frappe de Camblan oblige Larsonneur à un magnifique arrêt. Dans la foulée, les Verts réagissent avec João Ferreira, dont la frappe du pied gauche passe à côté du poteau. Dommage, c’était bien joué !

À la 20ᵉ minute de jeu, sur un bon une-deux entre Boakye et Cardona, le Ghanéen contrôle puis frappe, mais le gardien s’interpose avec un bel arrêt réflexe. Les Clermontois répliquent avec un bon centre au second poteau, mais la reprise de Konaté passe à côté du but de Larsonneur.

Une première mi-temps très hachée, avec de nombreux arrêts de jeu à cause de blessures et de joueurs restant longtemps au sol.

Juste avant la pause, sur une percée de Camblan, le Clermontois bénéficie d’un contre favorable jusqu’à l’entrée de la surface et déclenche une belle frappe qui termine au fond des filets. 1-0 pour Clermont, qui se montre régulièrement dangereux en récupération et en transition rapide.

Les Verts réagissent dans le temps additionnel avec une excellente passe de Tardieu pour Cardona, qui contrôle, pivote et frappe à côté du but. 1-0 pour les locaux à la pause.

Cardona à la mi-temps, au micro de BeIN Sports :

« On fait pas mal de bonnes choses, mais malheureusement on concède ce but qui nous coûte cher. Il faut en faire plus, leur mettre des courses dans le dos et les provoquer. On doit mettre de l’intensité, tout simplement. »

25 minutes d'un autre standing

Horneland effectue deux changements à la pause : Miladinovic et Stassin remplacent Gadegbeku et Old. Il ne faut que cinq minutes pour que les deux équipes se retrouvent à égalité. Sur un excellent tacle de Cardona, qui récupère le ballon à 35 mètres du but adverse, Jaber trouve Stassin, lequel décale Boakye. Le Ghanéen contrôle et fusille le portier clermontois du pied droit. 1-1 à la 51ᵉ.

Dans la foulée, un temps fort stéphanois s’installe. Cardona sert Jaber à l’entrée de la surface : le milieu contrôle et frappe, mais Guivarch, en difficulté, doit boxer la tentative de l’Israélien. Toujours dans cette phase de domination, Florian Tardieu tente sa chance de 25 mètres, mais sa frappe passe au-dessus de la barre transversale.

Et ce qui devait arriver arriva. Sur une récupération haute de Tardieu, Cardona est servi côté droit et délivre un superbe centre pour Stassin, qui inscrit son premier but de la saison ! 2-1 pour l’ASSE à la 62ᵉ minute de jeu.

Les Clermontois réagissent en faisant entrer Hunou et Saivet pour redynamiser une équipe en souffrance depuis la reprise. Les débats s’équilibrent alors, et la possession penche même désormais clairement en faveur des locaux, revigorés après le but de Stassin. Les dernières minutes sont crispantes mais l'ASSE tient sa troisième victoire de la saison et reprend son fauteuil de leader avec 11 points !