Avant ASSE - Rodez, 2 autres rencontres se disputaient en Ligue 2 ce samedi après-midi à 14h. Tous deux tenus en échec lors de la 1ʳᵉ journée, Guingamp et Reims s'affrontaient dans un choc entre 2 équipes visant le haut de tableau. Annecy, défait 2-0 à Pau, souhaitait prendre ses premiers points de la saison face à des Dunkerquois qui ont été tenus en échec 2-2 face à Clermont. Résumé.

Les Rémois, attendus au tournant après leur descente, ont affronté Amiens lundi soir à la Licorne. La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère pesante, marquée par la mise en sommeil de plusieurs groupes de supporters des deux camps. Cette rencontre clôturait la première journée de Ligue 2. Les Champenois ont cru un temps décrocher les trois points, mais Amiens a égalisé dans le temps additionnel pour sceller le score à 2-2.

Guingamp, souvent qualifié de « placé mais jamais gagnant », a lancé sa saison à domicile contre Le Mans. L’occasion de tester la solidité d’un projet breton stable et ambitieux. Le match a été spectaculaire : six buts au total, mais aucune équipe n’a pu s’imposer. Après une première mi-temps ratée (Le Mans menait 0-2), l’EAG a montré du caractère en seconde période. Revigorés après la pause, les Bretons ont réussi à renverser la situation à la 90'+10e, avant que Harhouz, fraîchement entré, n’égalise à la 90'+13. Une ouverture de saison en Ligue 2 riche en rebondissements.

Les 2 équipes souhaitent jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 2. Reims vient d'être relégué et se donne 2 ans pour remonter tandis que Guingamp végète dans l'antichambre depuis plusieurs années avec l'espoir de retrouver, un jour, l'élite.

Annecy - Pau délocalisé à Dijon

Privé de son stade pour rénovation, le FC Annecy disputait sa première rencontre à domicile de la saison 2025-2026… à Dijon. Le match contre Dunkerque se tenait au stade Gaston-Gérard, habituel du DFCO.

Le Parc des Sports d’Annecy est en travaux depuis mai : nouvelle pelouse hybride, réfection de la piste d’athlétisme et mise à niveau de l’éclairage LED, pour un projet global de 5 millions d’euros. La fin des travaux est prévue début octobre, mais un retour anticipé pourrait intervenir dès la réception de Nancy le 23 septembre. Le match contre Dunkerque devrait être la seule rencontre délocalisée, les supporters annéciens étant invités à patienter jusqu’au retour à domicile.

Résumé des rencontres

Relégué de Ligue 1, le Stade de Reims a enfin lancé sa saison devant son public en s’imposant face à Guingamp (1-0). Dominateurs dans le jeu et plus tranchants dans leurs intentions, les Rémois ont trouvé l’ouverture grâce à Thiemoko Diarra, buteur de la tête dès la 10e minute sur un centre de Teddy Teuma.

Malgré quelques sueurs froides, notamment une tête guingampaise repoussée par la barre au retour des vestiaires, Reims a su préserver son avantage. Les hommes de Karel Geraerts auraient même pu doubler la mise en fin de rencontre, mais Zabi a manqué une énorme occasion dans la surface.

En face, Guingamp a affiché trop peu d’inspiration offensive, confirmant ses difficultés du moment après son nul face au Mans lors de la première journée (3-3). Les Bretons s’inclinent logiquement et devront rapidement corriger leur manque de tranchant devant le but.

Annecy et Dunkerque se quittent dos à dos

À Dijon, Annecy et Dunkerque ont offert un match riche en rebondissements, conclu sur un score de parité (2-2). Les Annéciens avaient pourtant pris le meilleur départ grâce à Vincent Pajot (16e) et Cyril Billemaz (30e), pensant avoir fait le plus dur.

Mais juste avant la pause, Dunkerque relançait le suspense avec la réduction du score signée Anton Sekongo (45+3e). Au retour des vestiaires, les Nordistes égalisaient rapidement par Gessime Yassine (52e), profitant d’un temps fort bien négocié.

La seconde période fut ensuite marquée par de nombreux changements et une intensité toujours présente, mais aucune des deux équipes n’a réussi à forcer la décision. Annecy pourra regretter de ne pas avoir tenu son avantage de deux buts, tandis que Dunkerque, mené 2-0, repart avec un point mérité grâce à sa réaction collective.

La suite de la 2ᵉ journée de Ligue 2

Samedi 16 aout 20h : ASSE - Rodez

Lundi 18 août 20h45 : Le Mans - Montpellier