Pour la réception de Rodez ce samedi à 20h à Geoffroy-Guichard, c’est Guillaume Paradis qui sera l’arbitre principal. Un visage bien connu du côté de l’ASSE, avec qui les souvenirs sont… partagés.
Un arbitre expérimenté… et déjà croisé par l’ASSE
L’arbitre Guillaume Paradis dirigera les débats entre l’AS Saint-Étienne et Rodez Aveyron Football dans un Chaudron proche du guichets fermés. Il sera assisté de Nicolas Durand et Mohamed Benkemouche, tandis que Maxime Jamet officiera en tant que quatrième arbitre.
Il a déjà arbitré sept rencontres de l’ASSE, pour un bilan équilibré : 2 victoires, 4 nuls et une seule défaite.
Un historique entre Paradis et les Verts ?
Lors de ses sept rencontres arbitrées, Guillaume Paradis a expulsé deux Stéphanois : Jean-Philippe Krasso face à Sochaux (défaite 2-1) et Léo Pétrot face au Havre (match nul 2-2).
Dans une rencontre qui s’annonce disputée face à une équipe ruthénoise accrocheuse, l’élément arbitral pourrait avoir son importance. La pression populaire de Geoffroy-Guichard et la tension de ce premier match à domicile peuvent vite faire monter la température.
Reste à savoir si Guillaume Paradis saura faire preuve de la maîtrise nécessaire pour ne pas déséquilibrer les débats. L’ASSE, elle, devra se montrer disciplinée pour éviter toute mauvaise surprise dans un contexte déjà très attendu.
