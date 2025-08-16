Pour la réception de Rodez ce samedi à 20h à Geoffroy-Guichard, c’est Guillaume Paradis qui sera l’arbitre principal. Un visage bien connu du côté de l’ASSE, avec qui les souvenirs sont… partagés.

Un arbitre expérimenté… et déjà croisé par l’ASSE

L’arbitre Guillaume Paradis dirigera les débats entre l’AS Saint-Étienne et Rodez Aveyron Football dans un Chaudron proche du guichets fermés. Il sera assisté de Nicolas Durand et Mohamed Benkemouche, tandis que Maxime Jamet officiera en tant que quatrième arbitre.

Il a déjà arbitré sept rencontres de l’ASSE, pour un bilan équilibré : 2 victoires, 4 nuls et une seule défaite.

Un historique entre Paradis et les Verts ?

Lors de ses sept rencontres arbitrées, Guillaume Paradis a expulsé deux Stéphanois : Jean-Philippe Krasso face à Sochaux (défaite 2-1) et Léo Pétrot face au Havre (match nul 2-2).

Dans une rencontre qui s’annonce disputée face à une équipe ruthénoise accrocheuse, l’élément arbitral pourrait avoir son importance. La pression populaire de Geoffroy-Guichard et la tension de ce premier match à domicile peuvent vite faire monter la température.

Reste à savoir si Guillaume Paradis saura faire preuve de la maîtrise nécessaire pour ne pas déséquilibrer les débats. L’ASSE, elle, devra se montrer disciplinée pour éviter toute mauvaise surprise dans un contexte déjà très attendu.

Les arbitres de la J2 de Ligue 2

SC Bastia - Pau FC (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Mikaël LESAGE

Arbitres assistants : Quentin GUIDOU et Loris LEPORATI

4e arbitre : Edgar BARENTON

Clermont Foot 63 - ESTAC Troyes (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Alexandre PERREAU NIEL

Arbitres assistants : Camille SORIANO et François BOUDIKIAN

4e arbitre : Willy BERTOLOTTI

Red Star FC - Amiens SC (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Mickaël LELEU

Arbitres assistants : Gilles LANG et Élodie COPPOLA

4e arbitre : Valentin OUGIER

Grenoble Foot 38 - Stade Lavallois MFC (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Florent BATTA

Arbitres assistants : Jean-Paul NEVES GOUVEIA et Frédéric HÉBRARD

4e arbitre : Baptiste LAMBERT

Stade de Reims - EA Guingamp (samedi, 14h00)

Arbitre principal : Willy DELAJOD

Arbitres assistants : Valentin ÉVRARD et Matthieu BONNETIN

4e arbitre : Dorian BOVOLENTA

FC Annecy - USL Dunkerque (samedi, 14h00)

Arbitre principal : Faouzi BENCHABANE

Arbitres assistants : Nicolas RODRIGUES et Sébastien LEMAIRE

4e arbitre : Guillaume JANIN

AS Saint-Étienne - Rodez Aveyron Football (samedi, 20h00)

Arbitre principal : Guillaume PARADIS

Arbitres assistants : Nicolas DURAND et Mohamed BENKEMOUCHE

4e arbitre : Maxime JAMET

Le Mans FC - Montpellier Hérault SC (lundi, 20h45)

Arbitre principal : Rémi LANDRY

Arbitres assistants : Yann THENARD et Laurent CONIGLIO

4e arbitre : Florian DELLA TOMASINA

Source : LFP