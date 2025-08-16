La réserve de l'ASSE retrouvait les terrains ce samedi pour y affronter la réserve du Grenoble Foot 38. L'occasion pour les joueurs de Sylvain Gibert de poursuivre leur bon début de préparation qui se terminera avec l'ouverture du championnat le weekend du 24 août. Après un nul contre Blois (2-2), une victoire contre Andrézieux (2-1) et Auxerre (4-1) ainsi qu'une place de finaliste à Ploufragan, voici le résumé de la rencontre de ce jour.

Avec en ligne de mire la réception de Cosne UCS pour la première journée de championnat, l'ASSE continue de trouver les automatismes et de développer son collectif. Avec des débuts prometteurs, le staff compte bien continuer sur ce chemin pour arriver le plus armé possible dans 10 jours.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Stojokovic, Dodote, Makhloufi, Traore - Mouton, Depalle, Fall, Bentiba - Othman, Cheikh

Résumé de la rencontre

D’entrée, les Verts se montrent dangereux : Cheikh, Othman et Bentiba obtiennent chacun une occasion nette sans parvenir à conclure. En face, Grenoble se montre réaliste. Sur un centre en retrait, l’attaquant isérois ajuste Delacroix d’un plat du pied imparable. Malgré un arrêt décisif du gardien stéphanois en début de match, les locaux mènent à la pause (1-0).

Stojkovic en vue pour sa première

À noter la première apparition sous le maillot stéphanois de Strahinja Stojkovic, nouvelle recrue serbe. Aligné au poste de latéral droit, il a affiché un gros volume de jeu et un réel apport offensif. S’il a commis quelques imprécisions techniques dans ses passes, il a montré des qualités prometteuses avant de céder sa place à Pedro en deuxième période.

Les Verts renversent le score après la pause

Au retour des vestiaires, les Stéphanois haussent le ton. Othman, particulièrement en vue, trouve la transversale. L’égalisation arrive en fin de rencontre grâce à Fall, qui profite d’une erreur de relance grenobloise pour lober le gardien (1-1).

La dynamique est alors verte. Sur une frappe de Mimoun repoussée par le portier isérois, Othman suit parfaitement et inscrit le but de la victoire (2-1).

Cette rencontre était une dernière répétition avant le début des compétitions officielles. Pour rappel, les premières semaines sont souvent entrecoupées avec la participation des autres équipes à la Coupe de France !

Crédit photo : asse.fr