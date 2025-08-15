À la veille du déplacement de Rodez à l'ASSE, Didier Santini a exprimé, en conférence de presse, son enthousiasme et sa lucidité face au défi qui attend ses joueurs dans l’ambiance bouillante de Geoffroy-Guichard.

Didier Santini, entraîneur du RAF, ne cache pas sa joie de retrouver l’antre de l’AS Saint-Étienne. « Je suis très content d’aller à Saint-Étienne, même si ce public mériterait d’être en Ligue 1 », confie-t-il. Avec seulement quatre joueurs de son effectif ayant déjà évolué à Geoffroy-Guichard, l’occasion s’annonce comme un véritable test pour ce jeune groupe ruthénois.

Le coach insiste sur la nécessité de transformer cette pression en motivation : « Ce doit être une source de bonheur de jouer devant autant de supporters… il faut avoir envie de vivre ça chaque jour ». Un discours qui vise à préparer mentalement ses hommes à une rencontre où l’émotion et l’intensité seront au rendez-vous.

Santini attend un match « compliqué » face à un ASSE solide

Conscient de la qualité de l’adversaire, Santini prévient : « Demain, je m’attends à un match compliqué, face à des joueurs qui ont beaucoup de qualités. » Fidèle à sa philosophie, il souhaite voir ses hommes « jouer leur jeu, sans avoir peur et en étant patients ».

Le technicien a également eu une pensée pour Irvin Cardona, attaquant des Verts, dont le père l’avait contacté après le barrage d’accession de la saison passée : « C’était très touchant, il avait beaucoup aimé notre équipe. Rejouer contre son fils aura une saveur particulière. »

Pour Santini, l’objectif est clair : garder la solidarité affichée lors du dernier match face à Nancy, malgré les blessures qui perturbent l’effectif.

La constance dans le jeu, quelle que soit l’affiche

Le coach ruthénois rappelle que l’identité de jeu du RAF ne changera pas, même face à l’un des favoris de Ligue 2 : « Je demande toujours la même chose à mes joueurs, quel que soit l’adversaire. Bien sûr que demain ce sera un match différent, mais on ne change pas nos idées. On veut prendre du plaisir et en donner à nos supporters. »

Dans un Geoffroy-Guichard prêt à pousser ses Verts, Rodez se déplacera avec humilité mais aussi avec l’envie de marquer les esprits