La 13e journée de Ligue 2 s’annonce décisive dans la course au sommet, avec Troyes, Saint-Étienne et le Red Star au coude-à-coude. Alors que le championnat approche du tiers de la saison, la hiérarchie reste fragile et chaque match peut faire basculer le haut du tableau.

Leader avec 27 points, Troyes se déplace lundi soir à Pau pour un choc entre deux des meilleures attaques du championnat. Les Troyens s’appuient sur leur buteur Tawfik Bentayeb, auteur de 8 réalisations et actuel meilleur buteur de Ligue 2. Ses 6,1 buts attendus (xG) confirment une efficacité remarquable. L’équipe de l’Aube reste solide défensivement (+13 de différence de buts) et maîtrise ses temps forts. En face, Pau, quatrième à six longueurs, affiche une belle régularité et reste redoutable à domicile. Le club béarnais pourrait frapper un grand coup dans la course à la montée en cas de victoire face au leader. Une façon d'effacer le cinglant revers subit à St-Etienne (0-6).

Ligue 2 : une bataille serrée pour le podium

Derrière Troyes, la lutte est intense. L’AS Saint-Étienne et le Red Star partagent la deuxième place avec 23 points, tandis que Reims (19 points) et Montpellier (18) restent proches. La 13e journée pourrait marquer un tournant avec plusieurs affrontements directs : Reims accueille Dunkerque, Montpellier reçoit Rodez, et Le Mans (17 points) espère se relancer face à Nancy.

Sur le plan individuel, certains joueurs se démarquent nettement. Enzo Bardeli confirme sa saison exceptionnelle : 6 buts, 3 passes décisives et 26 occasions créées, le meilleur total du championnat. Le milieu offensif démontre sa capacité à influencer toutes les phases du jeu. Derrière lui, Zuriko Davitashvili (5 buts) et Keito Nakamura (5 buts) restent constants dans la finition. Au niveau de la création, Augustine Boakye (ASSE) et Amine Hemia (Red Star) dominent le classement des passeurs avec 5 offrandes chacun.

Red Star – AS Saint-Étienne : le choc du week-end

Le match phare de cette 13e journée de Ligue 2 opposera le Red Star à l’AS Saint-Étienne, samedi soir à Bauer. Les deux équipes, à égalité de points, visent la deuxième place derrière Troyes. Le Red Star, promu ambitieux, s’appuie sur un collectif discipliné et une grande maîtrise tactique. Saint-Étienne, de son côté, confirme semaine après semaine son retour au premier plan, même si la régularité reste à consolider. Les Verts restent sur deux défaites lors des trois dernières rencontres mais possèdent la meilleure différence de buts du championnat (+17).

Ce déplacement à Paris s’annonce crucial pour la suite. En cas de victoire, Saint-Étienne reviendrait à un point de Troyes et prendrait une option sur le podium. Une défaite, en revanche, relancerait complètement la lutte à trois (ou plus) pour la montée directe. Derrière ce duel, la 13e journée pourrait donc redessiner les contours du haut de classement avant la trêve internationale de la mi-novembre.

En bas de tableau, la tension monte

Si le haut du classement retient l’attention, la bataille pour le maintien s’intensifie. Grenoble (15e, 11 points), Boulogne (16e, 10 points) et Laval (17e, 9 points) jouent gros ce week-end. Laval, en déplacement à Guingamp, doit impérativement réagir après six matchs sans victoire. Bastia, dernier avec seulement 4 points et qui vient de perdre son coach et son directeur sportif, affronte Clermont dans un match de survie. À ce stade, la moindre série de victoires pourrait totalement relancer plusieurs clubs.

Journée 13 - Ligue 2

Matchs du jour (vendredi 31 octobre 2025 à 20h00)

Bastia – Clermont

Guingamp – Laval

Le Mans – Nancy

Montpellier – Rodez

FC Annecy – Boulogne

Matchs de demain (samedi 1er novembre 2025)

Amiens – Grenoble (14h00)

Reims – USL Dunkerque (14h00)

Red Star – Saint-Étienne (20h00)

Match du lundi (lundi 3 novembre 2025)

Pau FC – Troyes (20h45)

