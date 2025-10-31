Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE, s’est présenté en conférence de presse aujourd’hui, à l’aube de la rencontre de la 13ᵉ journée de Ligue 2 qui verra son équipe se déplacer en Île-de-France pour défier le Red Star.

Le coach de l’ASSE a fait tourner son effectif face à Pau, ce mardi. Un choix payant, puisque les Verts ont remporté la rencontre 6-0. Le technicien norvégien a été invité à faire le point sur son effectif avant de se déplacer au Stade Bauer.

Un enchaînement de rencontres à gérer

Eirik Horneland a pu compter sur le retour de Maxime Bernauer face à Pau. L’ancien du Dynamo Zagreb a retrouvé son poste en défense centrale après trois matchs de suspension. Il reste cependant toujours privé d’Igor Miladinovic, qui a été fixé sur sa suspension. Il ratera les déplacements face au Red Star et l'ESTAC.

L’ASSE reste également privée de Chico Lamba, opéré au niveau des adducteurs en début de mois. Présent pour soutenir ses coéquipiers mardi soir face à Pau, le défenseur central portugais reste forfait pour l’heure.

Luan Gadegbeku est revenu de blessure face à Pau. Malgré un retour dans le groupe, le jeune stéphanois n’a pas encore pu refouler les pelouses de Ligue 2. Après un mois de blessure, celui qui a été élu pépite du mois d’août a repris du temps de jeu avec la réserve, le week-end passé.

Incertain lors de la rencontre face à Pau, mais finalement bien titulaire, Augustine Boakye est cette fois-ci bien absent pour le match contre le Red Star

Les mots du coach de l’ASSE

Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE : « Boakye est absent une semaine, et manquera le déplacement au Red Star tout comme Chico Lamba qui récupère toujours, Lassana Traoré est toujours blessé. Igor Miladinovic est lui suspendu pour cette rencontre » Propos repris de TL7