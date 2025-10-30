Le SC Bastia vit une véritable crise institutionnelle. Après le limogeage de Benoît Tavenot, le club corse s’apprête à tourner une nouvelle page avec les départs annoncés de Frédéric Antonetti et Manu Giudicelli.

Ce jeudi matin, le SC Bastia annonçait officiellement la fin de la collaboration avec Benoît Tavenot, entraîneur principal du club. Une décision attendue, mais qui symbolise l'échec d’un début de saison catastrophique. Bastia est bon dernier de Ligue 2 avec 4 points en 11 journées, sans la moindre victoire.

Une semaine de crise au Sporting

Mais ce n’était qu’un premier acte. L'ancien entraineur de l'ASSE, Frédéric Antonetti, directeur sportif et soutien indéfectible de Tavenot, a quitté le SC Bastia.

Antonetti, pris pour cible par les supporters

Déjà la semaine dernière, l’ambiance était délétère autour du club corse. Les supporters s’étaient vivement exprimés, pointant du doigt la double casquette de Frédéric Antonetti, à la fois directeur sportif du club et consultant pour Canal+. Des banderoles hostiles avaient été installées devant les installations du club : « Projet National ? », « Antonetti : Canal ou Sporting ? ».

L'ancien coach emblématique de l’ASSE semblait de plus en plus isolé. Son soutien public et répété à Tavenot, avait accentué les tensions. Il incarne, pour une partie du public, un projet sportif flou et mal piloté.

Une direction en pleine implosion à Bastia

Avec le départ de Tavenot, c’est toute la structure sportive mise en place ces derniers mois qui s'effondre. Antonetti, garant du "projet bastiais", a logiquement suivi.

Il s'explique : "J’ai donc décidé de quitter mes fonctions avec effet immédiat. Avec le recul, je n’avais probablement pas mesuré la difficulté pour un entraineur d’occuper un tel poste, trop différent de celui que j’ai connu dans ma carrière et trop éloigné du terrain"

Le SC Bastia s’engage donc dans un tournant majeur, au cœur de l’automne, avec un vestiaire démoralisé, une cellule de recrutement à l’arrêt, et un match capital à venir face à Clermont ce vendredi.

Michel Moretti assurera l’intérim sur le banc, mais le Sporting doit désormais reconstruire rapidement son organigramme, sa dynamique sportive… Ils se déplaceront à Saint-Etienne le 13 décembre prochain.

Source : Fr3