Dans une période où le football français se trouve en très grande difficulté financière, les clubs cherchent de plus en plus d'actionnaires minoritaires ou majoritaires. Si la multiproprié est de plus en plus présente (Strabourg, Troyes...), d'autres clubs renforcent leur finances d'une autre manière. C'est le cas d'Annecy !

V sports, fonds d'investissement qui détient notamment Aston Villa vient d'entrer dans le capital du FC Annecy à auteur de 30%. Cette actionnaire minoritaire aura pour ambition de développer le club Savoyard. Pour autant, selon les informations de RMC Sport, le club ne devrait pas entrer dans une multipropriété comme cela se fait de plus en plus.

Des contacts qui remontent à plusieurs mois, en Ligue 2

C'est lors de la saison 2024-2025 que V sports aurait décidé d'analyser les clubs français afin de voir quel serait l'endroit idéal pour développer une collaboration sur la formation. Après de bons contact avec Annecy, pensionnaire de Ligue 2, c'est sur ce club que V sports a jeté son dévolu. Dans un communiqué paru ce jour, Annecy a ainsi annoncé publiquement cette nouvelle étape dans un communiqué très succint. "Le FC Annecy est heureux d'annoncer l’arrivée de V Sports, propriétaire d’Aston Villa FC, au capital du club à travers une prise de participation minoritaire."

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L'opération ne ressemble pas aux modèles déjà observés en France avec Strasbourg et Chelsea ou encore Troyes et Manchester City. À Annecy, aucun rachat de contrôle n'est envisagé. Les dirigeants savoyards conservent la main sur leur projet sportif et institutionnel.

Cette arrivée intervient à un moment clé pour le club, qui prépare son passage devant la DNCG dans les prochains jours et s'apprête à célébrer sa saison du centenaire avec davantage de sérénité.

La formation au cœur du partenariat entre Annecy et Aston Villa

Le principal objectif de cette alliance concerne le développement du centre de formation. Le FC Annecy souhaite franchir un nouveau cap structurel afin de conserver les meilleurs talents du territoire.

Le président Sébastien Faraglia rappelle régulièrement les difficultés rencontrées ces dernières années. Le départ du jeune Noah Codjo-Evora vers le Bayern Munich avait notamment illustré certaines limites du club en matière d'infrastructures.

Grâce à l'apport de V Sports, Annecy va pouvoir accélérer plusieurs projets majeurs. La construction du futur centre de vie figure en tête des priorités. Le projet global représente un investissement estimé à 11 millions d'euros.

La collaboration dépassera toutefois le simple aspect financier. Les deux clubs prévoient des échanges de méthodologies, des formations pour les éducateurs ainsi qu'une poursuite de la politique de prêts...

Un projet ambitieux sans pression immédiate sur la Ligue 1

Du côté du FC Annecy, personne ne souhaite s'enflammer. Les dirigeants refusent d'évoquer une montée rapide en Ligue 1 ou une révolution du mercato.

Cette arrivée de V Sports constitue avant tout un accélérateur de croissance. Elle permet au FC Annecy de renforcer sa crédibilité, de sécuriser son développement. Mais aussi, de proposer un avenir plus attractif aux jeunes talents de la région.