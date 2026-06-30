L'ASSE reste en Ligue 2 avec ses propres chantiers. Mais un concurrent direct arrive dans un état qui peut inquiéter ses supporters à l'aube d'une nouvelle saison qui s'annonce particulièrement disputée en L2.

Le FC Metz, relégué au terme d'une saison catastrophique, aborde l'été dans une situation que peu de clubs ont connue ces dernières années. Pas un seul défenseur central sous contrat ou presque. Un gardien sur le départ. L'ailier le plus performant en discussions avancées avec Nice. Et une dizaine de contrats qui expirent en juin 2026 sans que les décisions ne soient encore prises. Pour l'ASSE qui reste en Ligue 2 avec ses propres problèmes à régler, le tableau messin est pour le moins rassurant.

En défense centrale, le néant

C'est le poste qui résume tout. Terry Yegbe est parti. Sadibou Sané va filer à Monaco. Michel Mboula, 23 ans, est très courtisé et ne pourrait ne pas rester. Jean-Philippe Gbamin, dont le contrat expire en juin, ne prolongera pas. Jonathan Fischer, le gardien danois, est lui aussi sur le départ.

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Résultat concret : Metz pourrait entamer sa préparation estivale sans un seul défenseur central sous contrat. C'est une situation rarissime, même pour un club relégué. Il ne s'agit pas de renforcer un secteur — il faut en reconstruire un entier, de zéro, avec un budget de club descendu en Ligue 2 et une attractivité limitée par le contexte sportif.

Hein vers Nice, l'attaque aussi se vide au FC Metz

Gauthier Hein est en contacts avancés avec l'OGC Nice. À 29 ans, l'ailier ne sacrifiera pas une opportunité en Ligue 1 pour accompagner Metz en division inférieure. Son départ prive le club grenat de son principal créateur offensif. Derrière, Habib Diallo (2028) et Nathan Mbala (2029) restent normalement, mais le secteur offensif est lui aussi à remodeler avec les nombreux contrats qui arrivent à terme cet été.

La liste des joueurs libres ou sur le départ est longue : Fodé Ballo-Touré, Koffi Kouao, Bouna Sarr, Cléo Mélières, Boubacar Traoré, Benjamin Stambouli, Lucas Michal, les trois Giorgi géorgiens (Tsitaishvili, Abuashvili, Kvilitaia). Autant de décisions à prendre, de négociations à mener, de remplaçants à trouver.

Abuashvili devrait toutefois rester selon les derniers échos. Le chantier du FC Metz en Ligue 2 reste majeur.

Holtz nommé, Serin mise sur la jeunesse : un pari risqué en Ligue 2

Dans ce contexte, Metz a officialisé la nomination de Holtz comme entraîneur. Le président Bernard Serin a affiché sa volonté de s'appuyer sur le centre de formation pour compenser les manques budgétaires. Believe Munongo, 16 ans et Nathan Mbala, 18 ans, incarnent cette philosophie.

Le discours est cohérent avec les contraintes du club. Mais la Ligue 2 est un championnat physique, dense, qui ne pardonne pas. Aligner des joueurs de 16 ou 17 ans comme titulaires réguliers dans ce contexte, c'est leur faire courir un risque réel. Et surtout, ça ne règle pas le problème immédiat : Metz a besoin de défenseurs centraux expérimentés et d'un gardien titulaire dès le mois d'août. La formation ne produira pas ces profils en quelques semaines.

Ligue 2 : Ce que ça change pour l'ASSE

Metz était considéré comme un concurrent sérieux pour les places de tête en Ligue 2 2026-2027. L'effectif de la saison passée, malgré la relégation, restait globalement de qualité. Ce qui se profile cet été change la donne. Un club en reconstruction totale, sans défense centrale, avec un entraîneur qui découvre le dossier, ne peut pas prétendre jouer la montée dans ces conditions.

Pour les Verts qui arrivent avec leurs propres incertitudes mercato, Davitashvili dont l'avenir est flou et un effectif à densifier, la situation messine est une bonne nouvelle relative. Metz sera là, mais pas forcément dans l'état prévu. Et en Ligue 2, partir avec un mois de retard sur les concurrents, ça peut se payer.

Source : Morning Foot / Transfermarkt