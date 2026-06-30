Annoncé parmi les candidats au banc du Malmö FF ces derniers jours, Eirik Horneland ne devrait finalement pas prendre la direction de la Suède. Selon la presse norvégienne, le club scandinave aurait arrêté son choix sur Gaute Helstrup. L'ancien entraîneur de l'ASSE poursuit donc sa recherche d'un nouveau projet.

Quelques jours après les premières rumeurs venues de Scandinavie, l'avenir d'Eirik Horneland semble se préciser. Libre depuis son départ de l'AS Saint-Étienne en janvier dernier, le technicien norvégien figurait parmi les profils étudiés par Malmö FF pour succéder à Henrik Rydström.

Selon Avisa Nordland, une information relayée par plusieurs médias norvégiens, le club suédois devrait finalement officialiser dans les prochains jours la nomination de Gaute Helstrup. Ce dernier était suivi depuis plusieurs semaines par les dirigeants de Malmö et serait désormais le favori pour prendre les commandes de l'équipe.

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Une option qui s'éloigne pour Horneland

Cette tendance mettrait fin à la piste menant à Eirik Horneland, dont le nom circulait avec insistance ces derniers jours. L'ancien entraîneur stéphanois reste donc sans club, même s'il a récemment confirmé au Progrès être en discussions avec plusieurs formations en Scandinavie mais aussi ailleurs en Europe.

Consultant pour la télévision norvégienne durant la Coupe du monde, Horneland expliquait il y a quelques jours vouloir prendre son temps avant de s'engager : "Il y a beaucoup de possibilités, mais je prends mon temps pour être dans le bon club."

Toujours plusieurs pistes pour l'ancien coach des Verts

Cette piste suédoise refermée ne signifie pas pour autant que le technicien de 50 ans restera longtemps sur le marché. Très apprécié en Norvège pour son travail avec Brann Bergen, Horneland conserve une solide réputation malgré son passage plus compliqué dans le Forez.

Son objectif reste inchangé : retrouver rapidement un banc afin de poursuivre sa carrière d'entraîneur principal. Reste désormais à savoir quel club saura convaincre celui qui continue de suivre attentivement l'actualité de l'ASSE, comme il l'a récemment confié.