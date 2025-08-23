La 3ᵉ journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi après-midi avec 2 matchs au programme. En attendant le déplacement de l’AS Saint-Étienne à Boulogne ce samedi soir (20h), 7 rencontres se sont disputées ce week-end. Résumé des 2 matchs disputés ce samedi à 14h.

Le week-end dernier, les Verts avaient pris la tête du championnat grâce à une victoire éclatante 4-0 face à Rodez. Une performance convaincante à domicile que les hommes d’Eirik Horneland devront désormais confirmer sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer.

Un choc entre 2 favoris ?

Ce samedi après-midi, Guingamp accueillait le Red Star. Après une défaite à Reims, les bretons souhaitaient renouer avec le succès devant un public du Roudourou qui pensait s’imposer il y a 2 semaines. Menés 2-0 face au Mans, les guingampais étaient revenus au score avant de prendre l’avantage dans le temps additionnel. Les manceaux ont finalement marqué le but du 3-3 au bout du bout de la partie.

Le Mans nous offre des scénarios fous en ce début de saison. Menés 1-0 par Montpellier, les sarthois étaient revenus à 1-1 en fin de match. Finalement les heraultais s’étaient imposés 2-1 quelques minutes plus tard. Les hommes de Zoumana Camara avaient désormais comme objectif d’enchaîner du côté de Troyes. Le club de l’Aube compte également 4 points et fait partie des équipes à surveiller pour la course à la montée cette saison.

Le red Star cartonne Guingamp

Le Red Star a réalisé une véritable démonstration sur la pelouse de Guingamp en s’imposant largement 4-0. J. Ikanga a ouvert le score dès la 23e minute avant que R. Hachem ne double la mise au retour des vestiaires (48e). Quelques minutes plus tard, S. Khaoui a transformé un penalty (56e) pour sceller définitivement le sort du match. Ikanga, très inspiré, a inscrit un doublé en marquant de nouveau à la 72e minute, offrant ainsi une victoire éclatante et sans appel au Red Star.

Montpellier tombe à Troyes

L’ESTAC a décroché une précieuse victoire face à Montpellier en s’imposant 1-0 grâce à un but de M. Adeline à la 31e minute. Réduits à dix très tôt dans la rencontre après l’expulsion de Sainte-Luce à la 19e minute, les Montpelliérains ont vu leurs espoirs sérieusement compromis. Troyes a su profiter de sa supériorité numérique pour prendre l’avantage et conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.