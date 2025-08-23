L’AS Saint-Étienne poursuit son début de saison en Ligue 2 BKT par un déplacement à Boulogne-sur-Mer ce samedi 23 août. Leader du championnat après deux journées, le club forézien veut confirmer son bon départ face au promu. Les supporters stéphanois pourront suivre la rencontre en direct sur beIN SPORTS.

La troisième journée du championnat s’étale du vendredi 22 au lundi 25 août. Le match Boulogne – Saint-Étienne est programmé samedi à 20 heures, dans la traditionnelle case du prime time, au stade de la Libération. Il s’agit d’une affiche particulière pour les Boulonnais, promus à la dernière minute cet été et qui vivront leur première grande soirée face à un cador du championnat.

Pour les téléspectateurs, une seule option : beIN SPORTS. Le diffuseur détient en exclusivité les droits de la Ligue 2 jusqu’en 2029 et retransmettra donc l’intégralité de la rencontre. L’abonnement est disponible via les opérateurs Internet ou en passant par la plateforme beIN SPORTS CONNECT, accessible sur ordinateurs, tablettes, smartphones et télévisions connectées. Le tarif est fixé à 15 euros par mois, sans engagement.

Boulogne-ASSE en Prime : les Verts veulent la tête de la Ligue 2 !

L’ASSE aborde ce déplacement en confiance. Les hommes d’Eirik Horneland, après un match nul spectaculaire à Laval (3-3) et une large victoire contre Rodez à Geoffroy-Guichard (4-0), ont déjà inscrit sept buts en deux rencontres. Une dynamique qui place les Verts en tête du classement avec quatre points et une différence de buts largement favorable. Mais attention au piège : les promus ont souvent l’enthousiasme de leurs débuts et Boulogne aura à cœur de briller devant son public face à l’un des clubs les plus prestigieux de France.

Cette troisième journée propose également d’autres rendez-vous importants pour la hiérarchie du championnat. Vendredi soir, Amiens reçoit Annecy, tandis que Clermont affronte Grenoble et que Rodez accueille Laval. Samedi après-midi, Troyes se mesure à Montpellier, tandis que Guingamp reçoit le Red Star. Enfin, lundi soir, le Pau FC tentera de confirmer son bon départ face à Reims, autre relégué de Ligue 1.

Le duel entre Boulogne et Saint-Étienne reste néanmoins l’une des affiches phares du week-end. Les supporters stéphanois espèrent voir leur équipe confirmer son statut de favori et conserver la première place du classement. Le rendez-vous est donné samedi à 20 heures, en direct sur beIN SPORTS.