Comme après chaque week-end de compétition, la commission de discipline s’est réunie pour statuer sur les différents évènements des dernières journées de Ligue 2 et de Ligue 1. Dans l’élite, un carton rouge a été distribué tandis que les équipes de l’antichambre ont été moins disciplinées avec trois expulsions dont une absence actée pour Annecy face à l'ASSE. Voici les différentes sanctions prononcées ce mercredi 18 mars 2026.

Dans l’élite, Lyon a loupé le coche sur la pelouse du Havre. Dix minutes après le début du second acte, le club doyen a été réduit à dix après l’expulsion de Stephan Zagadou. Malgré plus de 35 minutes en supériorité numérique, le rival de l’ASSE n’est pas parvenu à ouvrir le score en Normandie. Après ce score nul et vierge, Le Havre attendait de connaître la sanction de son défenseur.

En Ligue 2, Amiens n’a pas terminé à dix mais à quand même vu un de ses joueurs écoper d’un carton rouge à Guingamp. En fin de rencontre, l’ancien Montpelliérain, Jérôme Roussillon a été exclu pour contestation depuis le banc.

Le lendemain, Reims a été renversé en fin de partie par des ruthénois invincibles depuis plusieurs mois. Après une égalisation à quelques minutes du terme, le RAF a obtenu un pénalty au bout du temps additionnel. Abdoul Koné, auteur de la faute, a été expulsé avant de voir Arconte transformer le pénalty pour offrir la victoire à Rodez.

Annecy privé de Jacob face à l'ASSE

Enfin, le prochain adversaire de l’ASSE, Annecy, devra faire sans un de ses joueurs. Lors de la réception de l’ESTAC, ce lundi soir, Valentin Jacob a été expulsé. Le numéro 7 annécien manquera donc le voyage dans le Chaudron, samedi soir.

Les décisions du 18 Mars

Rassemblée ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a statué sur les différents évènements disciplinaires du week-end :

L'instance a lourdement sanctioné le SC Bastia après les incidents contre Bulogne, vendredi avec la "Suspension du terrain Armand Cesari. La rencontre Bastia - Amiens, prévue le 3 avril prochain, se déroulera sur terrain neutre, à huis-clos.

La décision sera rendue à l'issue de la séance du mercredi 8 avril 2026, au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport."

La LFP a confirmé la suspension de Valentin Jacob pour un match. Ce qui est également la sanction prononcée contre Thomas Fredigo, entraîneur des gardiens du FC Annecy. Les deux hommes ne viendront pas à Saint-Etienne samedi.

Enfin, Antoine Larose (FC Annecy), Thomas Monconduit (SC Amiens), Jérémy Sebas (SC Bastia) et Clément Vidal (Grenoble Foot 38) ont écopé d'un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. Ils seront suspendus après la trêve internationale.