Après un match nul décevant face à la réserve de Dijon (2-2) avec le renfort de plusieurs joueurs professionnels confirmés; les performances de la réserve de l’ASSE interrogent : la présence de joueurs pros confirmés améliore-t-elle vraiment les résultats ? Analyse complète basée sur les statistiques de la saison.

La question mérite d’être posée. Alors que la réserve de l’ASSE évolue en National 3, le club n’hésite pas à y intégrer ponctuellement des joueurs professionnels comme Maubleu, Duffus, Batubinsika ou encore Annan. Objectif : donner du temps de jeu aux joueurs qui jouent moins, apporter de l’expérience et encadrer les jeunes. Mais dans les faits, l’impact est-il réellement positif ?

Les chiffres de la saison apportent un éclairage intéressant… et parfois surprenant.

Un impact mesuré des joueurs pros de l'ASSE

Sur les 19 rencontres disputées, la réserve stéphanoise affiche une moyenne globale de 1,16 point par match. Un rendement correct, mais qui fluctue selon la présence de joueurs pros.

Sans aucun joueur professionnel confirmés (avec au moins 25 matchs professionnels), l’équipe obtient 9 points en 9 matchs, soit exactement 1 point par rencontre. Une base stable mais sans réelle progression.

Avec un seul joueur pro, la moyenne grimpe à 1,5 point par match (6 points en 4 rencontres). Une amélioration notable, qui semble confirmer un premier effet positif.

Le constat est encore plus marqué avec deux joueurs professionnels : 5 points en 3 matchs, soit 1,67 point par match. C’est tout simplement la meilleure moyenne observée cette saison.

En revanche, lorsque quatre pros sont alignés, le rendement retombe à 1 point par match avec deux matchs nuls. Un paradoxe qui interroge sur l’équilibre collectif.

Dans le détail des résultats :

5 victoires au total

2 avec 0 pro

2 avec 1 pro

1 avec 2 pros

Les chiffres montrent donc que la présence de pros aide… mais jusqu’à une certaine limite.

Des performances individuelles très contrastées

Tous les joueurs pros n’ont pas le même impact. Certains tirent clairement leur épingle du jeu, tandis que d’autres peinent à influencer les résultats.

Parmi les plus efficaces :

Ebenezer Annan : 7 points en 4 matchs (1,75 pt/match)

Brice Maubleu : 5 points en 3 matchs (1,67)

Joshua Duffus : 5 points en 3 matchs (1,67)

Yvann Maçon : 3 points en 2 matchs (1,33)

À l’inverse, certains affichent des statistiques inquiétantes :

Dylan Batubinsika : 1 point en 4 matchs (0,25)

D’autres joueurs comme Aimen Moueffek, Ben Old, Dennis Appiah ou Chico Lamba tournent autour d’un point par match (lors du seul match qu'ils ont joué chacun), sans réel impact différenciant.

Ces données confirment une tendance : ce n’est pas le statut du joueur qui fait la différence, mais bien sa capacité à s’intégrer dans un collectif jeune.

Une réserve de l'ASSE en constante rotation

Autre enseignement majeur : la stabilité est loin d’être au rendez-vous. Le coach Sylvain Gibert a utilisé pas moins de 45 joueurs en 19 feuilles de match.

Seuls 4 joueurs ont dépassé les 15 apparitions :

Ewan Hornech

Issam Cheikh

Axel Dodote

Jules Mouton

Un turnover important qui complique forcément la création d’automatismes. Dans ce contexte, certains jeunes prennent pourtant de l’importance. C’est le cas d’Aboubacar Traoré (10 matchs dont 7 titularisations), mais aussi de profils très précoces comme Nathan Kasia, Mylan Toty ou Tidiane Vibert, tous nés en 2009.

La vraie conclusion tombe à la fin

Les chiffres sont clairs : oui, les joueurs pros peuvent aider la réserve de l’ASSE. Mais leur impact reste limité et surtout dépendant du nombre aligné.

Le meilleur équilibre semble être trouvé avec un ou deux joueurs expérimentés, capables d’encadrer sans déséquilibrer le collectif.

À l’inverse, une présence trop massive de pros ne garantit pas de meilleurs résultats. Pire, elle pourrait freiner la dynamique des jeunes.

Un enseignement précieux pour la gestion de la fin de saison dans la quête du maintien… et pour la politique de formation du club.