La 14ème journée de Ligue 2 se poursuit et se terminera ce samedi avec Troyes - Saint-Etienne. Avant ce choc, 2 rencontres etaient au programme et l’ASSE pouvait être éjectée du top 5. Resumé.

En fin de journée, le leader Troyen aura l’occasion de prendre 8 points d’avance, avant la trêve internationale, sur l’ASSE. Une situation qui pourrait remettre en question les ambitions stéphanoises qui sont de remporter ce championnat de Ligue 2 BKT. En cas de scénario inverse, les Verts reviendraient à 2 points de l’ESTAC et relanceraient la course à la montée.

L’ASSE pouvait être éjectée provisoirement du top 5 de Ligue 2

Guingamp recevait Pau au Roudourou avec l’ambition de gagner pour recoller au peloton de tête et dépasser leur adversaires du soir. Les Bretons, pire defense de Ligue 2, devront se montrer plus solides face à des Pallois en difficulté ces dernières semaines.

Face à eux, le Pau FC reste sur une série décevante, avec une défaite 3-0 face à Dunkerque puis 6-0 a Saint-Etienne. Lundi soir, ils ont été accrochés par Troyes, malgré une supériorité numérique. Ce duel s’annonçait équilibré entre deux formations qui aiment jouer, mais où l’efficacité était déterminante. Guingamp comptait sur sa bonne dynamique du moment, tandis que Pau voulait confirmer son statut d’équipe surprise de ce début de saison.

Le Mans, ambitieux promu, accueille le Red Star, solide dauphin de Ligue 2. Les Manceaux veulent frapper un grand coup devant leur public en faisant chuter une équipe audonienne en pleine confiance. Porté par un jeu direct et une défense hermétique, le Red Star impressionne depuis plusieurs semaines. Les joueurs de Grégory Poirier viennent de s’offrir l’ASSE et veulent conserver leur seconde place au classement.

Le Mans, de son côté, mise sur sa fraîcheur et sa capacité à emballer les matchs pour créer la surprise. Entre un Red Star rigoureux et une formation mancelle audacieuse et invaincue depuis plusieurs semaines, le duel promettait d’être spectaculaire. Un test grandeur nature pour les Sarthois, désireux de prouver qu’ils ne sont pas qu’un tube de l’automne.

Guingamp 2-2 Pau

Guingamp s’impose 2-1 contre Pau dans un match marqué par plusieurs erreurs défensives. Dès la 14e minute, Louis Mafouta ouvre le score pour les Guingampais. Sur une relance ratée des Palois, le gardien Salles passe le ballon à Cheikh Fall, qui manque sa déviation en retrait. Le ballon arrive dans les pieds de Mafouta, lequel frappe du droit à ras de terre et trompe Salles sur sa droite.

À la 26e minute, Amine Hemia double la mise d’une frappe somptueuse du gauche depuis 25 mètres, profitant d’un mauvais contrôle de Meddah. Pau réagit à la 38e minute grâce à Pouilly, bien servi par Meddah : après une belle percée, il croise sa frappe du gauche et réduit l’écart. Malgré quelques tentatives en seconde période, les Palois ne parviennent pas à égaliser jusqu'à la 94e et l'égalisation de Sissoko. 2-2, c'est le score final !

Le Red Star et Le Mans se quittent sur un score nul, 0-0, au terme d’un match disputé mais sans but. Pourtant, les Sarthois ont bien cru arracher la victoire dans les dernières secondes. À la 90e minute, Lucas Calodat trouvait le chemin des filets d’un tir du gauche à bout portant, après une remise astucieuse dans la surface. La joie des Manceaux fut de courte durée : l’arbitre refusa le but pour une position de hors-jeu préalable. Cruelle désillusion pour Le Mans, qui repart frustré, tandis que le Red Star préserve un point sans briller mais reste solide à domicile.

Classement (après 14 journées)