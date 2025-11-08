À seulement 19 ans, Emirhan Yiğit affole déjà les recruteurs et le mercato. Auteur d’un début de saison étincelant avec Kasimpasa, le jeune ailier turc serait dans le viseur du Stade Rennais et de l’ASSE, bien décidés à ne pas laisser filer cette pépite montante du football turc.

Depuis plusieurs saisons, la France multiplie les incursions sur le marché turc, un terrain devenu fertile pour les chasseurs de jeunes talents. Berke Özer, Yusuf Yazici, Dogo Alemdar, Cengiz Ünder ou encore Burak Yilmaz ont tour à tour tenté l’aventure française, avec plus ou moins de réussite.

Pourtant, cette passerelle entre la Turquie et la France n’a jamais semblé aussi active. Et cette fois, le nom d’Emirhan Yiğit, jeune ailier de Kasimpasa, commence à sérieusement circuler dans les couloirs des directions sportives.

À seulement 19 ans, le gaucher originaire d’Istanbul impressionne dans les catégories de jeunes, où il enchaîne les performances de haut vol : 10 buts en 9 matchs de Süper Lig U19. Une efficacité redoutable qui a logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont Rennes et l'ASSE, toujours attentifs aux pépites émergentes.

Emirhan Yiğit, le profil qui séduit Rennes et l'ASSE

Selon Top Mercato, le Stade Rennais et l’ASSE seraient en discussion pour suivre de très près l’évolution du jeune Turc.

Côté breton, le dossier évoque des précédents : le SRFC avait déjà tenté le pari turc avec Dogo Alemdar et Bertug Yildirim. Deux expériences mitigées, mais qui témoignent d’un réseau actif en Turquie. Rennes, fort de ses infrastructures et de sa réputation de club formateur, pourrait offrir un cadre propice à la progression du jeune ailier.

Du côté de Saint-Étienne, la donne est différente. En Ligue 2, l’effectif des Verts est moins concurrentiel, ce qui offrirait à Emirhan Yiğit un temps de jeu plus conséquent et un environnement idéal pour franchir un palier. Le club forézien, en pleine reconstruction, cherche justement à miser sur des profils à fort potentiel. Avec sa technique et sa frappe de balle, Yiğit pourrait bien devenir la bonne pioche du futur mercato stéphanois.

Une concurrence féroce pour la pépite de Kasimpasa

Mais la route ne sera pas simple pour les deux clubs français. Le jeune Yiğit attise déjà les convoitises d’équipes prestigieuses : Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, Alanyaspor, mais aussi Rayo Vallecano, Getafe, Borussia Dortmund et Leeds United se seraient positionnés sur le dossier.

Avec autant de courtisans, la bataille pour s’attacher les services du prodige turc s’annonce intense. Et si l’ASSE ou Rennes veulent espérer le convaincre, il faudra agir vite — avant que son prix ne s’envole.

À 19 ans, Emirhan Yiğit représente parfaitement cette nouvelle génération turque ambitieuse, technique et déterminée à s’imposer sur la scène européenne. Le prochain mercato pourrait bien être son tremplin vers l’Europe de l’Ouest… et pourquoi pas vers la France !.