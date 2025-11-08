Ce samedi, l’ASSE se rend chez le leader Troyen dans un match qui se présente comme le choc de la 14ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts avaient été grandement en difficulté lors de leur dernier voyage dans l’aube. Retour sur le déplacement des stéphanois à Troyes il y a 2 saisons.

L’ESTAC réalise un début de saison presque parfait. Leaders de Ligue 2 depuis fin septembre, les hommes de Stéphane Dummont comptent bien conserver leur place face au favoris du championnat. Les stéphanois ambitionnent de remonter en terminant en tête de la Ligue 2 et souhaitent récuperer la 1ʳᵉ place le plus rapidement possible. L’ASSE va essayer d’être la première équipe à prendre des points au Stade de l’Aube, ce samedi soir.

Troyes étouffe l’ASSE

Troyes est plus que mal en point. En crise de résultats, Patrick Kisnorbo est sous pression. Le City Group et les supporters de l’ESTAC sont insatisfaits et la rencontre face à l’ASSE pourraît être fatale. De leur côté, les Verts veulent enchaîner un 3ᵉ succès consécutif à l’extérieur après avoir battu Caen (1-2) et Concarneau (0-1).

Les stéphanois se procurent la première possibilité de la rencontre, mais Nicolas Lemaître remporte son duel face à Stéphane Diarra. Après cette occasion, Troyes va complètement prendre le jeu à son compte. Gautier Larsonneur va répondre au gardien troyen en repoussant une situation similaire que celle de Stéphane DIarra. Le portier de l’ASSE va également être mis à contribution sur une tentative d’Illic. Sur un coup franc idéalement placé, le serbe a choisi de tirer coté gardien. L’ancien brestois ne se fait pas pieger et parvient à réaliser une belle horizontale.

Moueffek climatise l’ESTAC

Au retour des vestiaires, Troyes à toujours les meilleures opportunités, mais moins de situations franches. Si Gautier Larsonneur brille, ses défenseurs font aussi le job pour permettre aux Verts de tenir leur but inviolé.

En fin de rencontre, Saint-Etienne sort un peu plus, mais n’apporte que trop peu de danger sur le but de l’ESTAC. Sur le dernier ballon offensif de l’ASSE, Tardieu trouve Cafaro sur le côté. L’ancien rémois ajuste son centre qui trouve la tête d’Aïmen Moueffek. Nicolas Lemaître pense pouvoir repousser ce ballon, mais sa main n’est pas assez ferme pour dévier la trajectoire de la tête du Marocain. Le ballon termine sa course derrière la ligne et l’ASSE réalise le coup parfait au Stade de l’Aube.