Les choses sérieuses reprennent ce samedi soir (20h) pour l'ASSE. Après une courte trêve hivernale qui a suivi l'élimination en Coupe de France contre Nice (2-1), les Verts affronteront Le Mans dans quelques jours à l'occasion d'un choc du haut de tableau de la Ligue 2. Un match qui se déroulera dans un stade à guichets fermés.

"On est tous dégouté dans le vestiaire. Aujourd’hui on n’a pas fait un bon match. Les équipes qui viennent ici doivent trembler, aujourd’hui elles repartent avec les trois points." Ces mots sont ceux de Florian Tardieu après la défaite 2-3 à Geoffroy-Guichard face aux Manceaux, en octobre dernier.

Depuis, les Stéphanois ont connu d'autres revers mais restent bien placés dans la course à la montée malgré des prestations inconstantes. De son côté, Le Mans reste sur une impressionnante série d'invincibilité de 15 rencontres toutes compétitions confondues. Une dynamique que les hommes de Patrick Videira comptent bien poursuivre ce samedi.

Un Stade Marie-Marvingt à guichets fermés contre l'ASSE

Pour ce faire, Le Mans pourra compter sur un stade bien garni pour la réception de Saint-Etienne. Le club a en effet communiqué sur son site web : "C’est fait ! LE MANS FC-ASSE se jouera à guichets fermés ! Plus aucune place sèche n’est disponible pour cette rencontre choc entre les « Sang et Or », 4es du classement, et les « Verts », 3es."

Le club précise toutefois que l'achat d'un abonnement de mi-saison reste une option afin de se procurer une place pour la rencontre face à l'ASSE. Quoiqu'il en soit, le Mans devrait bien compter sur un Stade Marie-Marvingt bouillant ce samedi, avec donc environ 25 000 spectateurs en tribunes. Cette affluence en prévision est un record cette saison pour les Sang et Or. Avant la trêve, 20 839 personnes avaient assisté au match contre Amiens, soit la meilleure affluence de la saison jusqu'à la réception de l'ASSE.