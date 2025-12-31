Jérémie Janot a marqué l’histoire de l’AS Saint-Étienne (ASSE), mais aussi celle du championnat de France. Entre 2004 et 2005, il a réalisé un exploit monumental : 1534 minutes d’invincibilité à domicile en Ligue 1. Un record encore inégalé.

Natif de Valenciennes, Jérémie Janot n’a pas été retenu dans son club formateur à cause de son petit gabarit. C’est finalement à l’AS Saint-Étienne, en 1996, que le jeune portier va trouver refuge. Le début d’une aventure unique, marquée par une fidélité sans faille. Entre 1997 et 2011, il dispute 386 matchs officiels sous le maillot vert, devenant au fil des saisons l’un des visages les plus populaires du club.

D’abord doublure, il s’impose comme titulaire indiscutable à partir de la saison 2002-2003. En 2004, l’ASSE remonte en Ligue 1. Et c’est alors que commence l’une des plus incroyables séries de l’histoire du football français.

1534 minutes d’invincibilité à Geoffroy-Guichard

Du 6 novembre 2004 au 21 septembre 2005, Jérémie Janot ne concède aucun but à domicile en Ligue 1. Soit 1534 minutes de solidité défensive au Chaudron, équivalant à plus de 17 matchs sans encaisser le moindre but devant son public. Un record d’invincibilité à domicile encore jamais battu dans l’histoire de l’élite française.

Ce chiffre fou n’est pas dû au hasard. Janot compensait son 1m76 par une explosivité hors norme, des réflexes impressionnants et une capacité rare à galvaniser ses coéquipiers et son stade. Match après match, il repoussait les assauts adverses, s’attirant le respect du public et de ses pairs. Ce record est aujourd’hui une vraie référence en matière de régularité et de performance dans la cage.

Janot reste une légende de l'ASSE

Au-delà de ses statistiques, Jérémie Janot a marqué l’ASSE par sa personnalité atypique et son amour inconditionnel pour le club. Il n’hésite pas à provoquer les rivaux, notamment l’OL. Janot, c’est aussi ce gardien déguisé en Spiderman lors d’un match pour amuser ses enfants. Il faudra l'arrivée de Stéphane Ruffier pour voir la page se tourner à l'ASSE. Après un court passage à Lorient, puis au Mans, Janot met fin à sa carrière en 2013, mais reste dans l’histoire comme l’un des symboles les plus forts du football populaire et fidèle.

Aujourd’hui encore, aucun gardien de Ligue 1 n’a réussi à faire mieux que 1534 minutes d’invincibilité à domicile. Et vu l’évolution du football moderne, ce record semble bien parti pour durer longtemps… L'actuel entraineur des gardiens de l'équipe de France Espoirs peut dormir tranquille.

Source : Archives ASSE