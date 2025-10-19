L’ASSE retrouvait son Chaudron ce samedi soir pour le compte de la 10ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts affrontaient Le Mans FC, promu à l'issue de l'exercice 2024-2025 mais auteur d'un début de saison plus que correct. La rencontre s'est soldée sur le score de 2-3. Florian Tardieu s'est exprimé en après match. Extraits.

Auteur d'un doublé, Tardieu n'a pas pour autant permis aux Verts de s'imposer hier soir. Le milieu de terrain confirme en tout cas sa belle forme du moment.

Tardieu : « On doit faire trembler tout le monde »

Florian Tardieu s'est arrêté au micro d'Ici Saint-Etienne Loire en zone mixte : « On est tous dégouté dans le vestiaire. Aujourd’hui on n’a pas fait un bon match. Les équipes qui viennent ici doivent trembler, aujourd’hui elles repartent avec les trois points. (…) Les équipes elles viennent ici et c’est leur match de l’année. Et nous on joue à la baballe. Il va falloir mettre de l’intensité, arrêter d’être trop gentils et être tueurs dans les deux surfaces. Avec le public et tout ce qu’on a ici, on doit faire trembler tout le monde. (…) C’est bien de marquer mais là je m’en fous un peu. J’aurais préféré ne pas mettre de but et qu’on gagne 1-0. Là, ils sont inutiles ces deux buts. (…)

Les sifflets ? Les supporters sont frustrés comme nous, ils ont le droit. Il y a aussi eu des discussions et ils nous ont dit qu’ils seraient toujours là. Nous on sait très bien qu’on ne lâchera pas non plus. Il y a eu deux revers à domicile et il faut que ce soit les deux derniers. (…) En début de saison j’ai vu beaucoup de commentaires où ça nous voyait rouler sur la Ligue 2. Sans prétention, j’ai un peu d’expérience et je sais que les équipes qui viennent ici jouent leur match de l’année. Je sais aussi que la Ligue 2 c’est très difficile. Après on est dans le bon wagon, on est là haut. Mais j’aurais aimé avoir plus de points c’est sûr. »