Depuis une dizaine de jours, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se dispute actuellement au Maroc. En ce début de semaine, la 3ᵉ journée livre le verdict des phases de poules de cette nouvelle édition. L’occasion pour certains clubs de Ligue 2 de récupérer des joueurs.

La Coupe d’Afrique des Nations a d’ores et déjà vu plusieurs sélections quitter la compétition ce lundi. La Zambie, l'Angola et les Comores ont été éliminés à l’issue des phases de poule. Troisièmes du groupe A, les Comores sont assurées de ne pas figurer parmi les meilleures équipes arrivées à cette position dans leurs poules respectives.

3 joueurs de Ligue 2 quittent la CAN

Cette élimination des Comores va permettre à trois clubs de Ligue 2 de récupérer un de leurs joueurs. Le leader, Troyes, va pouvoir retrouver Ismaël Boura tandis que Rayan Lutin va rentrer à Amiens. Enfin, Akim Abdallah sera de retour à Guingamp et devrait être disponible dès ce week-end pour la réception de Boulogne, à en croire les informations de Dylan Le Mée, journaliste pour Ouest-France.

Le Gabonais, Teddy Averlant pourrait retrouver Amiens très prochainement. Sa sélection ne compte aucun point avant d’affronter le tenant du titre ivoirien ce mercredi pour clôturer la phase de groupes de cette CAN 2025.

D’autres poursuivent l’aventure

Contrairement à eux, les Maliens de Laval, Mamadou Camara et Mamadou Samassa, sont qualifiés et ne retrouveront pas encore la Mayenne. Il en est de même pour les Montpelliérains, Simon Ngapandouetnbu (Cameroun) et Nathanaël Mbuku (RD Congo) ou le Stéphanois, Dylan Batubinsika (RD Congo) qui sont d’ores et déjà assurés de poursuivre leur aventure dans cette édition.

Si ces absences impactent le MHSC, celle de Batubinsika est moins importante pour l’ASSE qui n’a utilisé son défenseur central congolais qu’une seule fois cette saison en Ligue 2.

La phase à élimination directe de la CAN débutera ensuite ce samedi, du côté du Maroc, avec les deux premiers huitièmes de finale.