Il y a trois semaines, l’ASSE ne parvenait pas à venir à bout de la lanterne rouge bastiaise et enchaînait un second match de rang sans gagner en Ligue 2. Les stéphanois veulent renouer avec le succès au Mans ce samedi. Voici les joueurs retenus par Eirik Horneland dans son groupe.

Durant la trève, les stéphanois ont perdu leur seconde place au profit du Red Star, suite à la victoire des franciliens sur tapis vert face à Bastia. Les joueurs ligériens doivent renouer avec le succès ce samedi pour rester sur le podium.

La tâche s’annonce délicate face à une équipe mancelle en pleine confiance. Le Mans reste sur douze matchs sans perdre en Ligue 2 et compte bien s’installer sur le podium en faisant chuter l’ASSE ce samedi.

Rebond attendu pour les Verts en 2026

En décembre, l’ASSE n’a pas connu le succès en trois rencontres. D’abord battus à Dunkerque au terme d’un match pauvre en situations, les Verts n’ont pris qu’un point à domicile contre Bastia. Menés au score à deux reprises, les stéphanois auraient pu prendre l’avantage quelques minutes après avoir égalisé une seconde fois. Malheureusement, Florian Tardieu a manqué sa tentative et le club ligérien a perdu deux points précieux dans la course à la montée.

Les Verts ont ensuite terminé le dernier mois de l’année 2025 par un nouveau revers. L’ASSE a été éliminée de la Coupe de France en s’inclinant 2-1 sur la pelouse de Nice.

Le groupe de l’ASSE

Eirik Horneland a pu compter sur de nombreux retours cette semaine à l’entraînement collectif. Irvin Cardona et Aïmen Moueffek postulant pour une place dans le groupe. Chico Lamba a également repris les séances avec l'effectif. Le norvégien est cependant privé de 3 nouveau joueurs avec les supensions de Mahmoud Jaber et Augustine Boakye et de la blessure au genou de Maxime Bernauer.