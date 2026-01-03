L’ASSE se déplace dans la Sarthe pour lancer son année 2026. Les Stéphanois se rendent au Mans ce samedi soir pour le compte de la 18ème journée de Ligue 2. Voici la compo que devrait choisir Eirik Horneland pour lancer la phase retour stéphanoise.

Quatrièmes du championnat, les manceaux n’ont plus perdu depuis plusieurs mois et espèrent poursuivre leur série d’invincibilité face à l’ASSE ce samedi. Un succès permettrait d’ailleurs aux Sarthois de monter sur le podium en lieu et place de leur adversaire du soir.

Des retours et des suspensions à l’ASSE

Joshua Duffus, Joao Ferreira et Ebenezer Annan ont retrouvé les pelouses de l’Étrat cette semaine. Les 3 joueurs ont pris part à des séances individuelles et devront encore patienter avant de retrouver la compétition avec les Verts. Maxime Bernauer, qui souffre à nouveau du genou, s'est ajouté à la liste des absents.

Aïmen Moueffek est quant à lui de retour pour cette partie. Le milieu marocain a repris les séances collectives aux côtés d’Irvin Cardona, absent face à Nice. Les 2 joueurs retrouvent le groupe ce soir pour défier Le Mans. Ce qui n’est pas le cas de Chico Lamba. Le défenseur portugais à également pu retrouver les séances avec le groupe mais revient d’une longue blessure. L’ASSE se veut prudente concernant son joueur venu d’Arouca.

Enfin, Eirik Horneland sera privé d’Augustine Boakye et Mahmoud Jaber pour cette rencontre. Les 2 joueurs ont écopé de leur cinquième carton jaune de la saison en décembre et sont donc automatiquement suspendus pour cette affiche.

Une ligne défensive inédite pour les Verts

Pour débuter 2026, Eirik Horneland ne devrait pas surprendre concernant son choix de gardien de but. Gautier Larsonneur débutera, sauf surprise, dans la cage de l’ASSE ce samedi soir au Mans.

En défense, Dennis Appiah devrait débuter sur le côté droit. L’ancien caennais avait été remplaçant en Coupe il y a deux semaines et devrait retrouver une place de titulaire ce soir. Ben Old devrait à nouveau occuper le rôle d’arrière gauche en l’absence d’Ebenezer Annan.

Dans l’axe, Kevin Pédro et Mickaël Nadé devraient de nouveau être associés. Le jeune défenseur formé à l’ASSE devrait profiter de la blessure de l’ancien Manceau, Maxime Bernauer pour débuter cette phase retour.

Un retour au milieu pour l’ASSE

Eirik Horneland devrait choisir Florian Tardieu pour débuter en pointe basse de son milieu de terrain ce soir. Il devrait quant à lui connaître sa dix-huitème titularisation en Ligue 2 cette saison. L’ASSE ne pourra pas compter sur Mahmoud Jaber ce samedi. Titulaire habituel à ce poste, l’Israélien est suspendu après avoir écopé de cinq avertissements cette saison.

Au poste de relayeur, le milieu de terrain Serbe, Igor Miladinovic va être titularisé. Il devrait être accompagné par Paul Eymard, qui devrait enchaîner après une bonne prestation en Coupe de France face à Nice. Aïmen Moueffek, de retour de blessure, sera sur le banc au regard des propos d'Eirik Horneland en conférence de presse.

Un nouveau trio offensif pour les Verts

Eirik Horneland va à nouveau devoir modifier son trio offensif lors de cette affiche de la 18ème journée. Avec l’absence d’Augustine Boakye pour suspension, le coach norvégien devrait choisir Nadir El Jamali pour occuper le couloir droit ce samedi. Le jeune offensif formé à l’ASSE devrait être préféré à Irvin Cardona, de retour de blessure.

Véritable homme fort de l’attaque stéphanoise, Zuriko Davitashvili devrait débuter une nouvelle fois au poste d’ailier gauche. Le co-meilleur buteur du championnat espère à nouveau être décisif ce soir pour permettre à l’ASSE de rester sur le podium.

Enfin, Lucas Stassin devrait débuter en pointe. Le buteur Belge devrait connaître sa seconde titularisation de rang après l’élimination à Nice, il y a deux semaines. L’ASSE espère que son attaquant va retrouver le chemin des filets. Lucas Stassin n’a plus marqué depuis le succès 1-0 à Amiens, le 23 septembre.