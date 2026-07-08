Après un début de saison qui s'annonce d'ores et déjà particulier dans les tribunes du Forez, l'ASSE retrouvera, face à Montpellier, début septembre, ce qui fait sa force principale. Le retour des deux Kops est officiellement fixé.

Si le calendrier de la saison commence à se dessiner, c'est une date précise au mois de septembre qui fait déjà trépigner d'impatience tous les amoureux du club. Lors de la cinquième journée, les Verts s'apprêtent à vivre leur premier véritable grand moment de ferveur populaire à domicile.

ASSE : La LFP annonce une fermeture des Kops pour plusieurs matchs !

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Ce match face au MHSC marquera en effet un tournant majeur pour le public stéphanois. Ce sera la toute première fois de la saison que le stade Geoffroy-Guichard pourra sonner totalement plein et faire vibrer ses deux poumons. Ce match marquera le retour des deux kops après leur suspension pour les deux premières réceptions de la saison.

Sanctionnés par la LFP, les kops Nord et Sud devront obligatoirement sonner creux lors des deux premiers rendez-vous à la maison face à Clermont et Grenoble. Deux réceptions cruciales qui se feront malheureusement sans les principaux groupes de supporters, privant l'équipe d'un soutien indispensable pour lancer sa saison à domicile.

Une communion retrouvée en septembre

L'attente sera donc immense et la frustration accumulée pendant l'été devrait se transformer en une énergie incroyable début septembre prochain. La réception de Montpellier s'annonce comme une immense fête, une libération pour des milliers de fidèles impatients de retrouver leurs places respectives en Jean-Snella et Charles-Paret. À noter que le Kop Nord pourrait rapidement s’embraser afin de célébrer les trente-cinq ans des Magic Fans, bien qu’aucune festivité n’ait pour l’heure été annoncée.

L'ASSE sacrée aux côtés du PSG

Face à des Héraultais toujours difficiles à manœuvrer, les joueurs stéphanois pourront enfin compter sur l'appui de leur douzième homme au grand complet. Autant dire que le Chaudron promet d'être bouillant pour célébrer ces retrouvailles. Un rendez-vous à cocher d'une croix rouge dans l'agenda de tous les supporters des Verts !

ASSE - MHSC officiellement programmé

Début septembre, l'ASSE recevra Montpellier lors de la cinquième journée. Le match aura lieu le samedi 5 septembre à 20h sur beIN SPORTS.

Programmation complète de la cinquième journée de Ligue 2

Vendredi 4 septembre 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

US Boulogne CO – Dijon FCO

Stade Lavallois MFC – Red Star FC

USL Dunkerque – Clermont Foot 63

Pau FC – FC Sochaux-Montbéliard

Grenoble Foot 38 – FC Annecy

Samedi 5 septembre 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims – EA Guingamp

Samedi 5 septembre 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

FC Metz – Rodez Aveyron Football

Samedi 5 septembre 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – Montpellier Hérault SC

Lundi 7 septembre 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

FC Nantes – AS Nancy-Lorraine