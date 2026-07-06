Première semaine complète de travail pour les Verts d'Ian Cathro, et elle sera dense. Entre la reprise quotidienne à huis clos à L'Étrat, la révélation du nouveau maillot 2026-2027 en plein cœur de Sainté, le retour aux affaires des Vertes de Yannick Chandioux et surtout le premier match de préparation de l'ASSE face au FC Biel-Bienne samedi à Andrézieux-Bouthéon. Voici le programme complet de la semaine du 6 au 12 juillet.

Le ton est donné dès ce lundi. Le groupe professionnel masculin enchaînera les séances quotidiennes à huis clos tout au long de la semaine, sous les yeux d'un staff qui commence à imprimer sa méthode. Ian Cathro et ses adjoints disposent enfin d'un bloc de travail complet pour poser les fondations physiques et tactiques de la saison, loin des regards, avec pour seul horizon la reprise de la Ligue 2 le 8 août. Les images des séances seront à retrouver chaque jour sur le site officiel du club, seule fenêtre ouverte sur ce laboratoire estival.

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Le point d'orgue arrivera samedi, à 18h, du côté de l'Envol Stadium d'Andrézieux-Bouthéon. Les Verts y disputeront leur premier match de préparation face au FC Biel-Bienne, pensionnaire de deuxième division suisse. Une première sortie forcément scrutée : premières minutes des recrues, premiers indices sur le système de Cathro, première hiérarchie qui se dessine. La billetterie est ouverte, et on imagine que le peuple vert répondra présent pour ce galop d'essai à domicile ou presque.

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Le nouveau maillot dévoilé mercredi au Marché des Verts

L'autre grand rendez-vous de la semaine se jouera loin des terrains. Mercredi, à partir de 14h, le club révélera les nouveaux maillots 2026-2027 au Marché des Verts, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne. Une présentation en plein cœur de la ville. Pour une saison de retour dans l'antichambre avec l'ambition que l'on connaît, la tunique aura valeur de symbole. Rendez-vous est pris pour découvrir la robe des Verts version Cathro.

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Les Vertes reprennent du service jeudi

La semaine marque aussi le retour au travail de la section féminine. Les Vertes de Yannick Chandioux lanceront leur préparation estivale jeudi, avant de passer les traditionnels tests médicaux vendredi et de retrouver le terrain samedi pour une première séance à huis clos. Le début d'un nouveau cycle pour un groupe qui aura à cœur de franchir un cap cette saison.

Dimanche, tout ce beau monde soufflera : repos général avant d'attaquer la deuxième semaine de préparation.

Source : ASSE.fr