Le FC Sochaux-Montbéliard traverse une période de doutes à deux semaines de lancer sa saison de Ligue 2. Le 8 août prochain, les Sochaliens recevront l'AS Saint-Étienne au stade Auguste-Bonal pour la 1ère journée du championnat. Mais sur le terrain, la préparation des hommes de Vincent Hognon patine sérieusement.
Ce samedi 25 juillet, devant près de 2 000 spectateurs réunis à Saint-Vit (Doubs), les Doubistes ont subi un revers 3-0 face à Dijon. Une défaite d'autant plus inquiétante qu'elle survient trois jours seulement après un revers déjà lourd contre le FC Metz (1-4).
Deux claques amicales et un constat d'inefficacité pour Sochaux
Avec 7 buts encaissés en deux rencontres, le staff sochalien tire la sonnette d'alarme. Au micro d'ICI Bourgogne Franche-Comté, l'entraîneur Vincent Hognon n'a pas caché sa déception :
« C'est un résultat décevant, on est terriblement inefficace. Il n'y a rien de grave, mais il faut prendre conscience qu'on doit mettre un peu plus d'agressivité défensivement »
Un dernier test d'envergure est au programme le samedi 1er août face à l'AJ Auxerre (pensionnaire de Ligue 1), avant la venue des Verts.
Le point Mercato : du mouvement et des retrouvailles stéphanoises
Au-delà du terrain, le FCSM a affiché une balance financière positive (+1,90 M€) grâce notamment aux ventes d'Aymen Boutoutaou (FCSB, 1 M€) et d'Elson Mendes (Kasimpasa, 900 K€) selon les données Transfermakt.
Côté arrivées, le groupe enregistre des profils bien connus du Forez, avec la présence de deux anciens joueurs de l'ASSE :
-
Victor Lobry (31 ans) : Le milieu offensif débarque librement en provenance d'Amiens.
-
Samy Baghdadi (28 ans) : L'attaquant, passé par la réserve stéphanoise, s'est engagé après un passage à Valenciennes.
Synthèse des mouvements de l'été
|Arrivées
|Provenance
|Type de transfert
|Saad Agouzoul (DC)
|AJ Auxerre
|
Libéré
|Victor Lobry (MO)
|Amiens SC
|
Libéré
|Landry Nomel (AG)
|Stade Lausanne-Ouchy
|
Libéré
|Mathis Clairicia (AC)
|VfL Bochum
|
Transfert
|Samy Baghdadi (ATT)
|Valenciennes FC
|
Transfert
|Départs
|Destination
|Indemnité / Type
|Aymen Boutoutaou (AD)
|FCSB
|
1,00 M€
|Elson Mendes (MDF)
|Kasimpasa
|
900 K€
|Abderrezzek Saidi (DD)
|Unionistas CF
|
Libre
|Lamine Touré (DC)
|UNA Strassen
|
Libre
|Aboubacar Sidibé (AC)
|Paris 13 Atletico
|
Prêt
|Enzo-Noël Dodé (AG)
|Paris 13 Atletico
|
Prêt