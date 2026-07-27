Le FC Sochaux-Montbéliard traverse une période de doutes à deux semaines de lancer sa saison de Ligue 2. Le 8 août prochain, les Sochaliens recevront l'AS Saint-Étienne au stade Auguste-Bonal pour la 1ère journée du championnat. Mais sur le terrain, la préparation des hommes de Vincent Hognon patine sérieusement.

Ce samedi 25 juillet, devant près de 2 000 spectateurs réunis à Saint-Vit (Doubs), les Doubistes ont subi un revers 3-0 face à Dijon. Une défaite d'autant plus inquiétante qu'elle survient trois jours seulement après un revers déjà lourd contre le FC Metz (1-4).

Deux claques amicales et un constat d'inefficacité pour Sochaux

Avec 7 buts encaissés en deux rencontres, le staff sochalien tire la sonnette d'alarme. Au micro d'ICI Bourgogne Franche-Comté, l'entraîneur Vincent Hognon n'a pas caché sa déception :

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« C'est un résultat décevant, on est terriblement inefficace. Il n'y a rien de grave, mais il faut prendre conscience qu'on doit mettre un peu plus d'agressivité défensivement »

Un dernier test d'envergure est au programme le samedi 1er août face à l'AJ Auxerre (pensionnaire de Ligue 1), avant la venue des Verts.

Le point Mercato : du mouvement et des retrouvailles stéphanoises

Au-delà du terrain, le FCSM a affiché une balance financière positive (+1,90 M€) grâce notamment aux ventes d'Aymen Boutoutaou (FCSB, 1 M€) et d'Elson Mendes (Kasimpasa, 900 K€) selon les données Transfermakt.

Côté arrivées, le groupe enregistre des profils bien connus du Forez, avec la présence de deux anciens joueurs de l'ASSE :

Victor Lobry (31 ans) : Le milieu offensif débarque librement en provenance d'Amiens.

Samy Baghdadi (28 ans) : L'attaquant, passé par la réserve stéphanoise, s'est engagé après un passage à Valenciennes.

Synthèse des mouvements de l'été

Arrivées Provenance Type de transfert Saad Agouzoul (DC) AJ Auxerre Libéré Victor Lobry (MO) Amiens SC Libéré Landry Nomel (AG) Stade Lausanne-Ouchy Libéré Mathis Clairicia (AC) VfL Bochum Transfert Samy Baghdadi (ATT) Valenciennes FC Transfert