Un chantier d'assainissement mené par la Métropole vient bousculer le quotidien de l'ASSE à L'Étrat. Le centre Robert-Herbin est en pleine transformation, avec un impact direct sur l'accès au site pour l'instant.

Derrière la porte close du centre sportif Robert-Herbin se cache un chantier d'envergure, piloté par la Métropole de Saint-Étienne. L'objectif : réaménager les rives du Furan, un cours d'eau qui longe le site d'entraînement stéphanois. Ce projet urbain implique la création d'un nouveau collecteur d'assainissement, une infrastructure souterraine qui doit traverser directement le centre d'entraînement des Verts.

Des travaux qui s'étendent sur deux fronts

Le chantier ne se limite pas à l'intérieur du centre. Aux abords immédiats, la mairie de L'Étrat mène également ses propres travaux d'aménagement, avec des barrières de chantier qui occupent une partie de l'impasse menant au portail du club, gênant notamment le stationnement. Mais c'est bien à l'intérieur du site que l'impact est le plus lourd : les deux terrains d'entraînement sont aujourd'hui coupés du reste du centre par des grilles et des bâches, le temps que le collecteur soit posé sous les pelouses. Le ballet régulier des engins de chantier complique encore davantage la cohabitation entre travaux et vie sportive du club.

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ASSE : Un calendrier encore incertain

Difficile pour l'instant de connaître la date exacte de fin de ces travaux. Le club évoque une réouverture espérée au plus vite, avec une hypothèse crédible autour du retour de stage, soit début août. Mais tant que le collecteur n'est pas entièrement posé et les terrains remis en état, la situation devrait perdurer.

Une conséquence directe : l'accès fermé aux supporters

Concrètement, ce chantier prive pour l'instant les supporters stéphanois de leur habituel accès aux entraînements estivaux à L'Étrat. En attendant la fin des travaux, seuls les déplacements à Divonne-les-Bains ou aux prochains matchs amicaux, face à Lausanne mercredi puis Venise samedi à Thonon-les-Bains, permettent d'approcher l'effectif de Ian Cathro.

Source : Le Progrès