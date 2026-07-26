À deux semaines de la reprise de la Ligue 2, plusieurs futurs adversaires de l'AS Saint-Étienne poursuivaient leur préparation ce samedi. Tour d'horizon des principaux résultats, alors que les Verts ont pris la direction de leur stage avant d'affronter Lausanne, mercredi 29 juillet.

Parmi les premiers adversaires de l'ASSE en championnat, le FC Sochaux-Montbéliard (J1) se mesurait à un autre promu, le Dijon FCO, que les Verts affronteront lors de la 4e journée. Pas moins de 15 formations étaient mobilisées ce samedi. Metz, Reims, Montpellier, Nantes ou encore Rodez étaient également sur les terrains afin de poursuivre leur montée en puissance avant le coup d'envoi de la saison.

Metz enchaîne, Sochaux coule de nouveau avant de retrouver l'ASSE

Large vainqueur de Sochaux (4-1) en milieu de semaine, le FC Metz a enchaîné un nouveau succès dans sa préparation en s'imposant 3-1 face au Fortuna Sittard, pensionnaire d'Eredivisie. Gauthier Hein s'est offert un doublé, tandis que Pape Moussa Fall a poursuivi sa belle préparation en inscrivant un nouveau but. Lui qui avait déjà signé un triplé mercredi.

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De son côté, Sochaux avait à cœur de se relancer face à Dijon. Un adversaire que les Lionceaux retrouveront cette saison en Ligue 2 après leur accession commune. Les Doubistes se sont toutefois lourdement inclinés (3-0). Une nouvelle contre-performance qui alimente les interrogations avant leurs retrouvailles avec l'ASSE lors de la première journée.

Pau et Grenoble sans réponse, Rodez confirme

Les Palois avaient rendez-vous avec un adversaire de qualité. Opposés à la réserve de la Real Sociedad, ils se sont lourdement inclinés (4-0) face à une formation réputée pour la qualité de son centre de formation.

Même constat pour Grenoble, battu 3-0 par l'ESTAC Troyes, récent champion de Ligue 2.

De son côté, Rodez continue de monter en puissance. Récent adversaire des Verts lors des barrages, le RAF a tenu tête au Toulouse FC (1-1). Côté ruthénois, Mathis Touho a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. Recruté cet été en provenance de Villefranche, l'attaquant a marqué lors de chacune des rencontres de préparation. Il compte déjà cinq réalisations. Didier Santini semble avoir réalisé un nouveau joli coup sur le marché des transferts. Rodez confirme ainsi sa réputation de club capable de révéler des attaquants performants, à l'image de Killian Corredor, Arconte ou encore Hountondji.

Fortunes diverses pour les favoris du championnat

Parmi les résultats marquants du week-end, le Stade de Reims s'est offert une belle victoire (3-0) face au Cercle de Bruges. Un succès qui permet aux Rémois d'aborder sereinement la dernière ligne droite avant la reprise.

Autre formation opposée à un club belge, Dunkerque s'est imposé 3-1 face à Westerlo, l'ancien club de Lucas Stassin.

Montpellier a, lui, décroché une courte victoire contre Clermont (1-0). Grâce à un penalty transformé à la 89e minute. Le Red Star s'est incliné 2-1 face au Havre, tandis que Nantes a chuté 1-0 contre Le Mans, promu en Ligue 1. Enfin, Guingamp a logiquement été battu 2-0 par Lorient. Dans les duels entre clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, la hiérarchie a été respectée.

Enfin, parmi les équipes ayant terminé dans la seconde moitié de tableau la saison passée, Boulogne et Laval se sont inclinés face à des formations hiérarchiquement inférieures. Les Nordistes ont été battus 1-0 par Rouen. Tandis que les Lavallois ont cédé 2-1 face à Concarneau.