Trois jours après l’arrivée de Charles Abi à Valenciennes, Samy Baghdadi prend la direction du FC Sochaux. L’attaquant, bien connu des suiveurs de National, est prêté jusqu’à la fin de saison avec option d’achat. Un mouvement qui concerne indirectement l’ASSE, qui a vu ce joueur porter le maillot étoilé.

L’actualité s’accélère du côté de Valenciennes. Après avoir officialisé la signature de Charles Abi, le VAFC a décidé de faire de la place dans son secteur offensif. Samy Baghdadi quitte ainsi le Hainaut pour rejoindre Sochaux, actuellement engagé dans la course à la montée en Ligue 2. Un prêt stratégique, à la fois pour le joueur et pour le FCSM.

Baghdadi n’a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison avec Valenciennes. Mais son profil reste très apprécié en National. Et surtout, ses statistiques parlent pour lui.

Samy Baghdadi, une valeur sûre en National

Si son compteur est resté bloqué à zéro avec le VAFC cette saison, Samy Baghdadi n’en demeure pas moins l’un des attaquants les plus prolifiques de la troisième division sur les dernières années. L’avant-centre a inscrit 22 buts en National en deux saisons pleines.

Il avait d’abord marqué les esprits avec Dunkerque lors de l’exercice 2022-2023, en trouvant le chemin des filets à neuf reprises. Puis, la saison dernière, c’est sous les couleurs de Versailles qu’il a franchi un cap. Treize buts inscrits. Une efficacité qui lui a valu une belle cote sur le marché des attaquants de National.

Sochaux, Cordonnier et un projet qui rappelle l’ASSE

Le FC Sochaux occupe actuellement la 4e place de National 1. Derrière Rouen, Dijon et Orléans. Mais avec possiblement un match gagné sur tapis vert à Valenciennes, le club doubiste est virtuellement 3e. La montée reste donc pleinement accessible.

À la tête du projet, on retrouve un visage bien connu du côté du Forez. Julien Cordonnier, ancien recruteur de l’AS Saint-Étienne, est aujourd’hui manager général du FCSM. Un dirigeant qui connaît parfaitement le marché français et les profils capables de performer en National.

Avec Baghdadi, Sochaux mise sur un joueur confirmé à cet échelon. Capable d’apporter de la profondeur, de la présence dans la surface et surtout des buts dans les moments clés. Une option d’achat est incluse dans le prêt, preuve que le club croit en son potentiel à moyen terme.

Pour Valenciennes, l’arrivée de Charles Abi a clairement redistribué les cartes. Et pour Sochaux, ce renfort offensif pourrait bien faire la différence dans la dernière ligne droite du championnat.