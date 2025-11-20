Avant d’aller à Dunkerque, l’ASSE observe de loin Dunkerque. Un club qui reste à l'affut et revient bien en Ligue 2.

L'ASSE ira à Dunkerque le 6 décembre prochain pour le compte de la J16 de Ligue 2. Demba Ba était l'invité de Génération After ce mardi soir. L'occasion de revenir sur le début de saison de l'USLD et de se projeter avant d'affronter Le Mans et... l'AS Saint-Etienne.

Ligue 2 : Dunkerque revient fort

Demba Ba, Directeur Sportif de Dunkerque : "Notre début de saison ? Il est bien plus que satisfaisant bien qu'il ne soit pas parfait. Je suis très heureux de ce que l'on a produit jusqu'à maintenant. J'ai conscience que la mise en place d'un projet de jeu qui implique de la réflexion des joueurs et du staff, ça demande du temps. Malheureusement, ça s'est terminé après deux semaines avec le coach précédent. C'était une semaine avant le début de saison.

On a voulu protéger le staff, les joueurs et l'institution. Le nécessaire a été fait.

Avec ces péripéties, on a dû mettre notre projet de jeu en place au cours de la saison. Pas pendant la pré-saison. Ce qui explique nos résultats en dents de scie en Ligue 2. Il y a encore beaucoup de choses à ajuster, mais nous sommes beaucoup mieux."

Demba Ba revient sur un été mouventé

Demba Ba, Directeur Sportif de Dunkerque : "L'été a été mouvementé. On a souhaité rassurer tout le monde au club. On a préféré perdre quelques semaines dans le choix du coach. [...] après Luis Castro (parti à Nantes) on voulait avoir un entraineur excellent tactiquement. C'est ce qu'on a trouvé. Malheureusement en termes de valeurs et de personne ça ne marchait pas. Il avait eu des histoires en Pologne. J'en avais conscience, mais j'avais espoir qu'il change. On en avait parlé ensemble. Je voulais m'assurer que certaines choses n'arrivent pas. La compétition passe par la cohésion. Et malheureusement tout a volé en éclat en quelques semaines. On a donc décidé mutuellement de s'arrêter là."

Rendez-vous en mai 2026

Demba Ba, Directeur Sportif de Dunkerque : "Dans le foot, c'est en fin de saison qu'on peut faire les comptes. Les journalistes ont le don de tout commenter. Mais ça ne m'atteint pas, car je vois la finalité. On en reparlera au mois de mai messieurs."

Dunkerque, les Verts devront imposer leur maîtrise pour ne pas tomber dans la dynamique changeante d’un USLD en reconstruction.

Source : RMC / Génération After