Avant de recevoir l'ASSE le lundi 1er septembre, le Dijon FCO digère mal son match nul concédé à Clermont (1-1). Entraîneur et joueurs ont livré des propos empreints de frustration, voire de colère, après avoir laissé filer une victoire qu'ils jugeaient acquise.

Le ton employé par Baptiste Ridira à l'issue de la rencontre ne laisse planer aucun doute sur l'état d'esprit du vestiaire dijonnais. L'entraîneur du DFCO n'a pas mâché ses mots pour qualifier sa réaction après cette égalisation concédée en toute fin de match face à Clermont : « Ce soir, c'est plus que de la frustration, c'est de la colère. On commet une énorme erreur en les laissant revenir dans le match ».

Ridira a insisté sur le caractère évitable de ce scénario, rappelant que ses joueurs avaient été prévenus en amont de rester vigilants malgré l'avantage au score : « Ce n'est pas comme si on ne se le disait pas au moment du but, au moment où les joueurs viennent boire, au moment où on se rassemble, on leur dit qu'il ne doit plus rien se passer dans ce match ». Un discours de mise en garde resté sans effet.

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Le technicien dijonnais a également pointé un problème tactique précis dans la gestion de l'avance au score, regrettant un repli défensif prématuré : « Il aurait dû rester offensif en repartant avec seulement ce 1-0 et non défensif avec cette égalisation ». Une analyse qui n'atténue en rien la déception du coach, conscient de l'ampleur du gâchis comptable pour le DFCO avant de recevoir les Verts.

Marié : « On a été aussi surpris qu'eux »

Du côté des joueurs, Jordan Marié a livré son récit, marquée par une certaine confusion au moment de l'égalisation clermontoise. Le milieu dijonnais est revenu sur cet enchaînement inattendu qui a coûté les deux points à son équipe : « Sur l'engagement, on n'a même pas le temps de subir. On fait un pressing sur le latéral, il y a un enchaînement de passes en l'air et même eux ne savent pas forcément ce qu'ils faisaient car ils n'ont pas fait ça du match. On a été aussi surpris qu'eux ».

Une action qui laisse un goût amer qui pourrait avoir des conséquences à long terme de ce résultat sur le classement final : « C'est frustrant, j'espère que les deux points que l'on perd ce soir, on ne va pas les regretter plus tard ».

Vargas-Rios : « Il faut avoir un point de plus que l'adversaire »

Hugo Vargas-Rios a lui aussi exprimé sa frustration, tout en resituant l'enjeu comptable propre à la Ligue 2. Le milieu dijonnais est revenu sur l'espoir déçu de lancer véritablement le championnat des siens : « On avait le bonheur de revenir au score contre Montpellier, là de l'avoir contre nous, bien sûr que ça fait mal. On espérait avoir cette victoire histoire de lancer notre championnat ».

Le joueur a insisté sur la nécessité de transformer les temps forts en réalisations : « On est en Ligue 2 et la stat la plus importante, c'est le compteur final. Il faut que l'on arrive quand on a un temps fort à marquer un but et derrière il faut tenir ».

Un Dijon rongé par les regrets avant de recevoir l'ASSE

Ce nouveau match nul place le DFCO dans une situation délicate à l'approche de la réception de l'ASSE, prévue le lundi 1er septembre à Gaston-Gérard. Entre la colère affichée par leur entraîneur et la frustration collective des joueurs, les Dijonnais devront rapidement digérer ce scénario frustrant pour se présenter dans les meilleures dispositions face aux Verts, actuels leaders du championnat.

Source : Le Bien Public