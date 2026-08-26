Alors que la Ligue 1 utilise la VAR depuis huit ans et que la Ligue 3 vient d'inaugurer son propre outil vidéo, l'ASSE et les autres clubs de Ligue 2 devront à nouveau composer sans assistance arbitrale cette saison. Une situation qui tient avant tout à des questions de financement. Mais pas que.

Le contraste est saisissant. Vendredi 7 août, pour le lancement officiel de la Ligue 3 (ex-National), Ligue 1+ a dévoilé le Football Vidéo Support (FVS), un nouvel outil destiné à assister les arbitres de ce championnat. Le principe est simple : chaque entraîneur dispose de deux demandes de visionnage par match, à soumettre au quatrième arbitre, pour tenter de faire annuler un but ou un carton rouge litigieux. Une expérimentation qui révolutionne l'arbitrage en L3.

Un dispositif plus léger que la VAR utilisée en Ligue 1 depuis huit saisons, mais qui marque tout de même une avancée pour le football amateur et semi-professionnel français. Problème : la Ligue 2, où évolue justement l'ASSE cette saison, reste totalement exclue de cette évolution technologique.

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VAR : Une question de gouvernance

La raison de cette absence tient avant tout à un problème de structure organisationnelle. Contrairement à la Ligue 3, gérée directement par la Fédération française de football (FFF), c'est la Ligue de football professionnel (LFP) qui a la charge de la Ligue 2. Et pour des raisons purement économiques, cette dernière ne souhaite toujours pas mettre en place un système d'assistance vidéo, aussi allégé soit-il. La crise des droits TV n'arrange évidemment rien.

Un choix qui peut surprendre au regard de l'enjeu sportif que représente ce championnat, notamment pour un club comme l'ASSE, actuellement leader de Ligue 2 et engagé dans une course à la remontée immédiate en Ligue 1. Sans VAR ni FVS, les décisions arbitrales litigieuses continueront donc de peser potentiellement sur le classement, sans possibilité de recours vidéo pour les entraîneurs stéphanois. Le but de Csongvai aurait notamment pu être revisionné face à Grenoble.

Ligue 2 : Un volte-face de la FFF qui a coûté cher

Cette situation n'était pourtant pas figée. En mai 2025, il avait été évoqué que la FFF accepte de prendre en charge une partie des coûts liés à l'installation d'un système vidéo en Ligue 2, dès la saison 2025-2026. Un scénario qui aurait pu changer la donne pour cet exercice en cours. Finalement, la Fédération a fait volte-face, mettant un terme prématuré à cette perspective.

Résultat : la Ligue 2 reste le seul championnat professionnel français majeur sans le moindre outil d'assistance vidéo, une situation qui peut frustrer logiquement une partie des observateurs et des acteurs du championnat.